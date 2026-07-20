Policías de Santa Cruz siguen encadenados frente a la Casa de Gobierno y reclaman un salario digno a Claudio Vidal

El conflicto salarial entre la Policía de Santa Cruz y el gobierno de Claudio Vidal continúa sin una salida. Tras más de 50 días de protesta, efectivos activos y retirados permanecen acampando frente a la Casa de Gobierno, en Río Gallegos, donde varios policías siguen encadenados como medida extrema para reclamar una recomposición salarial y la reapertura de la negociación.