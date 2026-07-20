Policías de Santa Cruz siguen encadenados frente a la Casa de Gobierno y reclaman un salario digno a Claudio Vidal
El conflicto salarial de la Policía de esa provincia lleva más de 50 días sin resolución. Efectivos activos y retirados mantienen un acampe en Río Gallegos y exigen una nueva convocatoria al diálogo con el Gobierno.
Resumen para apurados
- Policías de Santa Cruz se encadenan frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos tras más de 50 días de protesta en reclamo de salarios dignos al gobernador Claudio Vidal.
- Ante la falta de propuesta oficial, los agentes realizan trabajos informales para subsistir, en un marco de protestas de otros sectores estatales y críticas al gasto público.
- La protesta continuará hasta obtener una respuesta del Ejecutivo, lo que profundiza el conflicto social y reaviva el debate sobre las prioridades presupuestarias provinciales.
El conflicto salarial entre la Policía de Santa Cruz y el gobierno de Claudio Vidal continúa sin una salida. Tras más de 50 días de protesta, efectivos activos y retirados permanecen acampando frente a la Casa de Gobierno, en Río Gallegos, donde varios policías siguen encadenados como medida extrema para reclamar una recomposición salarial y la reapertura de la negociación.
Los manifestantes sostienen que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las medidas de fuerza, el Ejecutivo provincial no presentó una propuesta que permita destrabar el conflicto. Durante estas semanas, la disputa estuvo marcada por decretos, intimaciones, advertencias de sanciones y denuncias contra policías autoconvocados.
"Estamos firmes y convencidos de la decisión que tomamos. No queremos imposiciones, queremos diálogo. Que el Gobierno vuelva a sentarse con nuestros representantes y escuche el reclamo de toda la familia policial", expresaron voceros del acampe.
Reclaman una recomposición salarial
Los efectivos aseguran que la pérdida del poder adquisitivo empujó a muchas familias policiales a una situación crítica. Según denunciaron, numerosos agentes deben buscar ingresos adicionales para cubrir gastos básicos.
"Hay compañeros que eligen entre pagar el alquiler o comprar comida. Muchos manejan Uber o hacen changas después de cumplir la guardia para poder alimentar a sus hijos", señalaron.
Además, cuestionaron la falta de contacto con funcionarios provinciales desde el inicio del conflicto.
"No vino nadie a preguntarnos cómo estamos o si necesitamos algo. Somos parte de la Policía de Santa Cruz y sentimos que nos están faltando el respeto como trabajadores y como personas", afirmaron.
Crece la tensión con otros reclamos salariales
El conflicto policial se desarrolla en un escenario de creciente malestar en distintos sectores estatales de Santa Cruz. Trabajadores de Vialidad Provincial, judiciales y de la Asociación del Personal Legislativo (APEL) también mantienen reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.
En paralelo, el acuerdo alcanzado para la Administración Pública Central contempla incrementos escalonados hasta enero de 2027. Diversos gremios consideran insuficiente esa actualización frente al fuerte aumento del costo de vida y sostienen que no alcanza para cubrir el valor de la canasta básica familiar en la provincia.
Apoyo de vecinos y cuestionamientos al gasto público
Los policías destacaron el respaldo que reciben de vecinos y comerciantes de Río Gallegos, quienes colaboran con alimentos, agua, leña y otros insumos para sostener el acampe.
"La sociedad nos acompaña. Nos traen agua, leña, alimentos y muchos comercios colocaron carteles apoyando nuestro reclamo. Eso nos da fuerzas para seguir", indicaron.
En medio de la protesta también surgieron críticas al Gobierno provincial luego de conocerse la asignación de más de 1.700 millones de pesos para la participación de Santa Cruz en la Exposición Rural de Palermo. Los manifestantes sostienen que ese gasto reavivó el debate sobre las prioridades presupuestarias mientras el conflicto salarial permanece sin resolución.
Los efectivos reiteraron que continuarán frente a la Casa de Gobierno hasta que el Ejecutivo convoque a una nueva mesa de negociación y presente una oferta salarial que responda a sus demandas.
"No pedimos privilegios. Solo un sueldo digno para poder vivir y volver a cumplir nuestra función con tranquilidad. El día que haya una respuesta seria, volvemos inmediatamente a trabajar", concluyeron.