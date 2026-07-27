Las renovaciones de la Terminal y el Aeropuerto

En tiempos en los que la obra pública suele quedar atrapada entre disputas políticas o restricciones presupuestarias, cada proyecto de envergadura adquiere un valor adicional. No solo por el impacto económico que genera, sino porque obliga a pensar qué provincia se quiere construir para las próximas décadas. Tucumán tiene una ubicación privilegiada en el mapa nacional. Convertir esa ventaja en una fortaleza competitiva depende, en buena medida, de que sus puertas de acceso estén a la altura de ese desafío. La terminal y el aeropuerto pueden convertirse en símbolos de una provincia más conectada, más integrada y más preparada para recibir oportunidades. Entonces, es fundamental ver las obras no como metas sino como puntos de partida.