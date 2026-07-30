Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

Los resultados mostraron que consumir cinco o más tazas de café al día se asoció con un riesgo un 47 % menor de desarrollar cáncer de hígado y un 32 % menor de sufrir cirrosis. Asimismo, las personas que consumían café de forma habitual mostraron un 42 % menos de probabilidades de fallecer a causa de enfermedades hepáticas durante el periodo en el que se realizó el seguimiento.