El método para regular la glucosa: ¿cuál es el mejor horario para cenar?

Recomendaciones para una nutrición sincronizada

Ackermann sugiere adelantar el horario de las comidas para mejorar la respuesta de la glucosa y la insulina. El cuerpo presenta una mayor sensibilidad a la insulina durante la primera parte del día. Por el contrario, las cenas tardías cerca del horario de sueño favorecen el reflujo gastroesofágico y afectan la calidad del descanso. Evitar los ultraprocesados y el alcohol por la noche también contribuye a un mejor entorno metabólico.