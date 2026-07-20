El método para regular la glucosa: ¿cuál es el mejor horario para cenar?

El reloj biológico regula las funciones metabólicas y hormonales según el ciclo de luz y oscuridad. Alinear los horarios de alimentación y descanso con la naturaleza aporta beneficios concretos para la salud y la prevención de enfermedades crónicas.
Especialistas como Marianela Aguirre Ackermann explican que cada órgano posee mecanismos moleculares propios para regular su actividad. Cuando los hábitos alimentarios respetan estos ciclos naturales, el organismo responde mejor a los nutrientes y a los procesos de reparación celular.
El impacto de la luz y los relojes periféricos
El reloj central en el cerebro responde principalmente a la luz solar para marcar el inicio de la jornada. Sin embargo, los órganos digestivos también poseen relojes periféricos que se activan con la ingesta de comida. Mariel Dobenau señala que el hígado y el páncreas trabajan de manera diferente según la hora específica del día.
Mantener la armonía entre estos sistemas asegura una utilización más eficiente de los nutrientes y la oxidación de grasas. Una falta de sincronía entre la exposición a la luz y la ingesta produce un estado de arritmia circadiana. Este desorden funciona como un gatillo para el daño metabólico moderno e incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Recomendaciones para una nutrición sincronizada
Ackermann sugiere adelantar el horario de las comidas para mejorar la respuesta de la glucosa y la insulina. El cuerpo presenta una mayor sensibilidad a la insulina durante la primera parte del día. Por el contrario, las cenas tardías cerca del horario de sueño favorecen el reflujo gastroesofágico y afectan la calidad del descanso. Evitar los ultraprocesados y el alcohol por la noche también contribuye a un mejor entorno metabólico.
Dobenau, por otro lado, considera que dejar entre dos y cuatro horas entre la última comida y el momento de dormir es una estrategia ideal. Esta simple intervención ayuda a resincronizar los relojes biológicos y reduce la sensación de apetito nocturno. Una cena basada en proteínas de calidad y grasas saludables genera mayor saciedad sin impactar la glucemia. El descanso adecuado permite que el cuerpo complete la renovación fisiológica esencial durante las horas nocturnas.