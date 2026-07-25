Cuando el hígado enferma sin dar señales

Zoubair Younossi, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, dijo en el diario New York Times, describió cuál es el hábito más relacionado a esta patología: el consumo habitual de alcohol. Junto a la disfunción metabólica o una combinación de ambos pueden contribuir a la llamada esteatosis hepática. El alto consumo de azúcar es otro punto en contra. Y en ese sentido, las bebidas azucaradas son un gran enemigo. Entre los mejores hábitos, señaló hacer ejercicio y mantener un peso saludable.