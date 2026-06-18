Resumen para apurados
- Estudios científicos recientes destacan que el consumo moderado de café, té verde y jugo de remolacha ayuda a proteger el hígado y prevenir enfermedades hepáticas graves.
- Estas bebidas aportan antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que combaten la cirrosis y el hígado graso, según respaldan diversas investigaciones y entidades de salud.
- Adoptar el consumo de estas bebidas en la dieta diaria promete reducir la incidencia de patologías hepáticas crónicas y mejorar la salud preventiva global de la población.
El hígado, ese órgano silencioso que realiza más de 500 funciones esenciales en el cuerpo humano, muchas veces sufre las consecuencias de una mala alimentación y el estilo de vida moderno. Sin embargo, existen alternativas naturales que pueden ayudar a protegerlo y prevenir enfermedades como la cirrosis y la enfermedad del hígado graso no alcohólico.
Diversos estudios han demostrado que incorporar ciertas bebidas naturales en la dieta puede marcar una diferencia significativa en la salud hepática. En especial, tres opciones se destacan por sus propiedades protectoras: el jugo de remolacha, el té verde y el café.
Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades
1. Jugo de remolacha: un antioxidante poderoso
Considerado uno de los aliados más eficaces para limpiar el hígado graso, el jugo de remolacha es rico en antioxidantes como la betalaína, además de contener vitamina C y potasio. De acuerdo con la organización FundaHígado, esta bebida ayuda a reducir la inflamación y proteger el hígado de complicaciones como el síndrome hepatopulmonar.
2. Té verde: escudo natural contra enfermedades hepáticas
El té verde no solo es popular por sus beneficios generales para la salud, sino también por su impacto positivo en el hígado. Un metaanálisis publicado en el International Journal of Clinical and Experimental Medicine vinculó su consumo con una disminución significativa del riesgo de desarrollar hepatitis, hígado graso e incluso carcinoma hepatocelular.
No obstante, según Medical News Today, el consumo de extracto concentrado de té verde puede elevar los niveles de enzimas hepáticas, por lo que se recomienda consumirlo con moderación, consignó La Nación.
3. Café: una protección comprobada para el hígado
Investigaciones recientes confirman que el café, cuando se consume en forma moderada, actúa como un protector hepático. La British Liver Trust sostiene que tomar entre 3 y 4 tazas diarias puede reducir el riesgo de cirrosis y ciertos tipos de cáncer de hígado.
Incluso el café descafeinado y el instantáneo demostraron efectos beneficiosos, según un estudio de 2021 citado por Medical News Today. Eso sí: lo ideal es beberlo solo y preferentemente en ayunas.