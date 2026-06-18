Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Considerado uno de los aliados más eficaces para limpiar el hígado graso, el jugo de remolacha es rico en antioxidantes como la betalaína, además de contener vitamina C y potasio. De acuerdo con la organización FundaHígado, esta bebida ayuda a reducir la inflamación y proteger el hígado de complicaciones como el síndrome hepatopulmonar.