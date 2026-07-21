Catalán, sobre Jaldo y los acoples: "Él representa una vergüenza nacional"

La visita del presidente Javier Milei durante los actos por el 9 de Julio lo posicionaron como el principal aspirante a encabezar las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán en las elecciones de 2027. Pero, sin certezas sobre la fecha de los comicios -se habla del 9 de mayo-, Lisandro Catalán mantiene bajo resguardo las definiciones de fondo en su armado. “Si me toca ser candidato a gobernador, no voy a rehuir de la responsabilidad; y si me toca acompañar desde otro lado, así será. Pero ahora estamos trabajando cotidianamente para ver qué hacemos con Tucumán si nos toca gobernador”, afirmó el titular del partido libertario en la provincia en una entrevista con “Conexión Play” por LA GACETA Play.