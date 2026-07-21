Catalán, sobre Jaldo y los acoples: "Él representa una vergüenza nacional"
Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, criticó al gobernador Jaldo y anunció su disponibilidad para ser candidato a gobernador en 2027 para disputar el poder provincial.
- Tras la visita de Milei el 9 de Julio, Catalán criticó la falta de reformas electorales de Jaldo y se distanció de alianzas con opositores como Mariano Campero.
- LLA presentará en agosto un plan integral de gobierno para Tucumán, buscando consolidarse como la principal alternativa de cambio frente al esquema político tradicional.
La visita del presidente Javier Milei durante los actos por el 9 de Julio lo posicionaron como el principal aspirante a encabezar las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán en las elecciones de 2027. Pero, sin certezas sobre la fecha de los comicios -se habla del 9 de mayo-, Lisandro Catalán mantiene bajo resguardo las definiciones de fondo en su armado. “Si me toca ser candidato a gobernador, no voy a rehuir de la responsabilidad; y si me toca acompañar desde otro lado, así será. Pero ahora estamos trabajando cotidianamente para ver qué hacemos con Tucumán si nos toca gobernador”, afirmó el titular del partido libertario en la provincia en una entrevista con “Conexión Play” por LA GACETA Play.
La dirigencia política se mantiene expectante por el día que establecerá el Poder Ejecutivo (PE) para la contienda. En ese sentido, el ex ministro del Interior de la Nación detalló que, “una vez clarificado” el calendario electoral, LLA se abocará a dar a conocer las propuestas elaboradas en distintas mesas de trabajo bajo el título “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”, cuya presentación se estima a mediados de agosto. “Es un proyecto integral de gobierno, que abarca todas las áreas que son competencias ineludibles del Estado, desde salud y educación hasta una planificación en la reorganización burocrática del Estado, con un achicamiento de áreas que no sean esenciales”, adelantó.
Catalán cuestionó al oficialismo local al advertir que “el respeto a las instituciones a veces no es inflexible” en Tucumán. “Sabemos que tenemos que jugar con las circunstancias que se nos den: van a adelantar las elecciones; el gobernador (Osvaldo Jaldo) vino hablando hace tres años de la eliminación de los acoples, y no pasó nada con eso. Así que estamos preparados”, aseveró. Y restó relevancia al día que escoja la Casa de Gobierno para los sufragios. “El año que viene vamos a ganar la elección”, aseguró.
El directivo de YPF consideró luego “un privilegio y un honor” haber recibido a Milei en las celebraciones patrias, en compañía del vicegobernador Miguel Acevedo. Y reprochó la ausencia de Jaldo. “Me parece que fue una desprolijidad institucional”, dijo. Y agregó: “cuando el Presidente visita una provincia, el gobernador tiene que estar recibiéndolo”.
Catalán incluyó a Tucumán entre las provincias del país que tienen “muchas materias pendientes” en aspectos como el ordenamiento institucional. E instó a “hacer una modificación” en el sistema político y electoral para avanzar en ese sentido. Si bien admitió que “venimos hablando hace tiempo” sobre una posible candidatura para encabezar ese proceso, el abogado acotó que “tenemos que esperar los tiempos institucionales”. “Si me toca por consensos de LLA en Tucumán y de las autoridades partidarias a nivel nacional ser candidato a gobernador, por supuesto que lo voy a hacer; ahora, no es algo que me desvela. Uno de los déficits que tiene la política tucumana es que siempre gira alrededor de las candidaturas, y así estamos los tucumanos”, sostuvo.
Catalán se volvió a subir al ring con Jaldo al ser consultado sobre los dichos del tranqueño respecto a la posible propuesta de la Casa Rosada. “Las críticas del gobernador fueron en tono sarcástico, y no está la situación de la provincia para hacer gala de sarcasmo”, remarcó. Y añadió: “yo le diría al gobernador que no se haga el sarcástico con ese tema porque él representa una vergüenza nacional en ese punto”.
En cuanto al proyecto de colectoras, afirmó que “hay que verlo bien” una vez que tenga tratamiento en el Congreso de la Nación. Pero anticipó que está a favor de la eliminación de las PASO. “Los ciudadanos tienen que ir a votar a la general”, aseveró.
A la vez, trazó diferencias con el diputado nacional por LLA, Mariano Campero, quien también puja para ser el postulante de Milei contra la posible fórmula Jaldo-Acevedo. “Él lanzó ya su candidatura a gobernador a principios de año”, respondió Catalán al ser consultado sobre el dirigente de origen radical. Y añadió que Campero “quiere juntarse por juntarse, haciendo honor a esa dinámica que trajo la oposición tucumana que le dejó al oficialismo el camino libre”. “Él va a ser candidato a gobernador por su partido (Cambia Tucumán) y nosotros vamos a ganar la provincia”, añadió.
Por otro lado, confirmó las aspiraciones del diputado nacional de LLA Federico Pelli de competir por la Intendencia de Yerba Buena, distrito que conduce Pablo Macchiarola, precisamente afín a Campero. “(Pelli) manifestó su vocación por llevar adelante un proyecto para Yerba Buena, que también tiene muchos déficits de gestión. Nos pareció muy bien que Federico empiece a caminar el municipio”, dijo.
Una de las próximas etapas en la agenda de LLA con miras a las elecciones es la presentación de sus propuestas de gestión, lo que sucedería a mediados del próximo mes. “Estamos formando un grupo que va a formar parte de una generación que va a dar vuelta la inercia de Tucumán”, planteó Catalán.