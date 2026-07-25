Descuartizó a su marido y su historia llegó a Netflix: de qué trata "Elize: sombras de una mujer"

Netflix sumó a su catálogo "Elize: Sombras de una mujer", un thriller psicológico inspirado en uno de los casos policiales más impactantes de Brasil. La película reconstruye desde la ficción la historia de Elize Matsunaga, condenada por el asesinato de su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, un crimen que sacudió al país en 2012.