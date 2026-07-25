Descuartizó a su marido y su historia llegó a Netflix: de qué trata "Elize: sombras de una mujer"

Resumen para apurados
- Netflix estrenó "Elize: sombras de una mujer", film que recrea el crimen del empresario Marcos Matsunaga, asesinado y descuartizado por su esposa en Brasil en 2012.
- Tras descubrir una infidelidad, Elize le disparó a su esposo, descuartizó el cuerpo y lo ocultó. Condenada a 16 años, obtuvo el régimen abierto de prisión en 2022.
- La producción figura entre las más vistas de la plataforma, abordando el impacto mediático del caso, el deterioro conyugal y la repercusión en la hija de la pareja.
Netflix sumó a su catálogo "Elize: Sombras de una mujer", un thriller psicológico inspirado en uno de los casos policiales más impactantes de Brasil. La película reconstruye desde la ficción la historia de Elize Matsunaga, condenada por el asesinato de su esposo, el empresario Marcos Matsunaga, un crimen que sacudió al país en 2012.
Dirigida por Felipe Vellas y escrita por Raphael Montes junto a Mariana Torres, la producción tiene una duración de 91 minutos y propone una mirada centrada en el deterioro de la relación de la pareja y los hechos que precedieron al homicidio.
El film retoma un caso que la plataforma ya había explorado en formato documental con "Elize Matsunaga: érase una vez un crimen", aunque esta vez apuesta por una narración dramatizada protagonizada por Lorena Comparato, quien interpreta a Elize, y Henrique Kimura, en el papel del marido.
El caso real que inspiró "Elize: sombras de una mujer"
La película está basada en un hecho ocurrido en mayo de 2012. Según determinó la Justicia brasileña, Elize Matsunaga asesinó de un disparo a su esposo, Marcos Matsunaga, heredero de la empresa alimentaria Yoki. Posteriormente, descuartizó el cuerpo y abandonó los restos en distintos puntos de una zona boscosa de Cotia, en el área metropolitana de São Paulo.
Elize, nacida como Elize Araújo Giacomini en el estado de Paraná, declaró años más tarde que había atravesado una infancia marcada por dificultades económicas, el abandono de su padre y situaciones de violencia familiar.
Ya en la adultez comenzó a trabajar como acompañante y fue en ese contexto cuando conoció a Marcos Matsunaga. Él estaba casado, pero inició una relación con ella, luego se divorció y ambos contrajeron matrimonio.
Con el paso del tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. Elize sospechaba que su esposo mantenía una relación extramatrimonial y decidió contratar a un detective privado. La investigación confirmó sus sospechas y, el mismo día en que recibió las pruebas, la pareja protagonizó una fuerte discusión que terminó con el crimen.
Cómo reconstruye la película el asesinato de Marcos Matsunaga
La producción toma como punto de partida aquella discusión dentro del departamento donde vivía la pareja y recrea las distintas versiones sobre lo ocurrido, ya que el único testimonio directo fue el de la propia Elize.
Los guionistas explicaron que el objetivo no fue limitarse a contar un crimen, sino abrir una reflexión sobre las circunstancias que llevaron a ese desenlace.
Tras el disparo, Elize permaneció varias horas en el departamento. Luego desmembró el cuerpo, colocó los restos en varias valijas y los trasladó hasta una zona de Cotia.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de Marcos al departamento, pero nunca su salida. También captaron a Elize retirándose con varias valijas y regresando sin ellas, una prueba que resultó clave para la investigación.
Cómo terminó el caso judicial de Elize Matsunaga
En un primer momento, Elize sostuvo que su esposo había desaparecido. Sin embargo, la investigación reunió pruebas que contradijeron esa versión y finalmente confesó haber cometido el homicidio, aunque negó que hubiera sido premeditado.
El juicio comenzó en diciembre de 2016. La discusión principal estuvo centrada en determinar si el crimen había sido planificado o si ocurrió durante una discusión.
Finalmente, fue declarada culpable por homicidio calificado y ocultación de cadáver. Inicialmente recibió una condena superior a los 18 años de prisión, aunque en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Brasil redujo la pena a 16 años y 3 meses al considerar que su confesión contribuyó al esclarecimiento del caso.
En mayo de 2022 obtuvo el régimen abierto previsto por la legislación brasileña, tras cumplir cerca de diez años en prisión. Desde entonces mantiene un bajo perfil y permanece alejada de la vida pública.
Además del crimen, la película también muestra el impacto que el caso tuvo en la hija de la pareja, que era apenas una bebé cuando ocurrió el asesinato y quedó bajo el cuidado de sus abuelos paternos, quienes preservaron su identidad y evitaron su exposición pública.