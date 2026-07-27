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Disney+ estrena “El diablo viste a la moda 2”: cuándo estará disponible

Después de su paso por los cines, Meryl Streep y Anne Hathaway regresan como Miranda Priestly y Andy Sachs. La película llegará al streaming este miércoles 29 de julio.

ESTRENO EN STREAMING. La secuela estará disponible en Disney+ desde este miércoles 29 de julio.
ESTRENO EN STREAMING. La secuela estará disponible en Disney+ desde este miércoles 29 de julio. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 3 Min

Resumen para apurados

  • Disney+ estrenará este 29 de julio "El diablo viste a la moda 2", secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway para abordar la crisis del imperio impreso de Runway.
  • Con el equipo original encabezado por el director David Frankel, la secuela reúne al elenco casi dos décadas después para reflejar los cambios de la industria digital.
  • La llegada del filme a Disney+ busca revitalizar un clásico moderno y reforzar el catálogo de streaming adaptando temas laborales a los desafíos mediáticos actuales.
Resumen generado con IA

La espera está por terminar. Disney+ estrenará mañana, 29 de julio, “El diablo viste a la moda 2”, la secuela que vuelve a reunir a Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling casi dos décadas después de la película original.

El filme llega al streaming después de su paso por los cines y se suma al catálogo de la plataforma para todos sus suscriptores. La primera entrega también está disponible allí, por lo que todavía hay tiempo para recordar cómo comenzó la relación entre Andy y la temida editora de Runway.

Un regreso a Runway, pero con otros desafíos

La nueva historia encuentra a Andy Sachs convertida en editora de artículos. Su carrera ya está lejos de aquella joven que aceptaba pedidos imposibles mientras intentaba adaptarse al mundo de la moda.

Sin embargo, su regreso a Runway la lleva nuevamente frente a Miranda Priestly. Esta vez, la directora de la revista debe enfrentar un panorama mediático que cambió por completo y amenaza la continuidad del imperio que construyó durante años.

La secuela recupera así uno de los temas centrales de la película original las decisiones personales que exige una carrera profesional, pero lo traslada a una industria atravesada por la crisis de las revistas impresas, las nuevas formas de consumo y la transformación digital.

Quiénes regresan

Meryl Streep vuelve a interpretar a Miranda Priestly y Anne Hathaway retoma el papel de Andy Sachs. También regresan Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling.

Detrás de cámara se mantiene parte del equipo original: David Frankel vuelve como director y Aline Brosh McKenna como guionista.

La película también incorpora nuevos personajes y participaciones especiales, aunque el centro de la trama continúa puesto en el vínculo entre Andy, Miranda y el universo de Runway.

Cuándo y dónde verla

“El diablo viste a la moda 2” estará disponible en Disney+ desde el miércoles 29 de julio de 2026. Para encontrarla, solo habrá que ingresar a la plataforma y escribir el título en el buscador.

La ficha argentina del servicio ya muestra la fecha de estreno y adelanta que Andy deberá reencontrarse con su antigua jefa en medio de una crisis que pone en riesgo a la revista.

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