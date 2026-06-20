Anne Hathaway embarazada: la romántica historia con Adam Shulman, el hombre con el que espera su tercer hijo

Resumen para apurados
- A los 43 años, la actriz Anne Hathaway anunció este viernes en redes sociales su tercer embarazo junto a su esposo, el productor y diseñador de joyas Adam Shulman.
- La pareja se conoció en 2008 tras una mala racha amorosa de la actriz. Se casaron en 2012 en una boda íntima y ya tienen dos hijos en común: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 5.
- Este anuncio consolida una de las relaciones más estables y de bajo perfil en Hollywood, demostrando la solidez familiar que acompaña la exitosa carrera de la actriz.
Este viernes Anne Hathaway contó una feliz noticia en sus redes sociales. La actriz protagonista de "El diablo viste a la moda" será madre por tercera vez, después de siete años, junto a su pareja, Adam Shulman. El anuncio generó curiosidad sobre la familia de la artista ganadora de un Oscar.
El círculo más íntimo de Hathaway está conformado por su pareja, un productor y diseñador de joyería estadounidense. Además, tienen dos hijos aún pequeños. El mayor de ellos, Jonathan Rosebanks, tiene 10 años; nació en marzo de 2016. El menor –y ahora hijo del medio–, Jack, tiene 5 años y nació en noviembre de 2019.
Cómo conoció Anne Hathaway a su esposo
El primer contacto que tuvieron Hathaway y Shulman fue en 2008 en el Festival de Cine de Palm Springs y fue un amigo en común quien los presentó. El flechazo fue casi inmediato. La actriz quedó encantada con Shulman al punto de asegurar entre sus amigas que se casaría con él.
La aparición de Shulman llegó como caída del cielo para Anne Hathaway. En 2008 terminaba una relación con Raffaello Follieri, detenido meses antes por malversación y lavado de dinero según la revista Elle. Según ella contó, no podía imaginar un peor momento de su vida para conocer a quien se convertiría en su esposo.
Pero no todo fue color de rosas para ellos ni se desarrolló de forma lineal. Pese al flechazo inicial, Hathaway tomó cierta distancia por creer que el productor estaba en pareja. Pero cuando corroboró que era soltero, retomaron el vínculo y volvieron a encontrarse.
La confirmación del romance de Anne Hathaway
La prensa estadounidense no demoró en soltar los primeros rumores de relación en 2008. Incluso la pareja empezó a ser perseguida por algunas fotos. En diciembre de 2009 hicieron su primera aparición pública como pareja en la presentación de "Un tranvía llamado deseo", donde posaron juntos para su primera foto oficial. Hasta 2010 continuaron las apariciones juntos, pero siempre discretos. Él se quedaba a un lado y no hacía pasos por las alfombras rojas en las premiaciones.
En 2011 un detalle en la mano de Hathaway llamó la atención. El anillo de diamantes que empezó a llevar desató una nueva ola de rumores hasta que sus representantes confirmaron a la revista People que estaban comprometidos.
En 2012 tuvo lugar la boda, una ceremonia íntima a la que asistieron unas 150 personas en California. El evento duró un fin de semana. Empezó con un ensayo en el Ventana Inn and Spa.
La pareja continúa manteniendo un perfil discreto. Uno de los momentos más emotivos que compartieron se dio en 2013, cuando ella ganó su Oscar por "Les Misérables". "Sin duda, el mejor momento de mi vida fue cuando entraste en ella. Te amo muchísimo", le dijo ella desde el escenario al aceptar la estatuilla.