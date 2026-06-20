Anne Hathaway embarazada: la romántica historia con Adam Shulman, el hombre con el que espera su tercer hijo

La confirmación del romance de Anne Hathaway

La prensa estadounidense no demoró en soltar los primeros rumores de relación en 2008. Incluso la pareja empezó a ser perseguida por algunas fotos. En diciembre de 2009 hicieron su primera aparición pública como pareja en la presentación de "Un tranvía llamado deseo", donde posaron juntos para su primera foto oficial. Hasta 2010 continuaron las apariciones juntos, pero siempre discretos. Él se quedaba a un lado y no hacía pasos por las alfombras rojas en las premiaciones.