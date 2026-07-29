BTS sorprendió al rechazar los Grammy 2027: el motivo detrás de la decisión

La relación de BTS con los Premios Grammy

A lo largo de su trayectoria, BTS obtuvo varias nominaciones en los Grammy, entre ellas en las categorías de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Video Musical. Sin embargo, hasta el momento, la banda nunca consiguió quedarse con una estatuilla. Desde 2019, los siete integrantes también forman parte de la Recording Academy como miembros con derecho a voto.