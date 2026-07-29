BTS sorprendió al rechazar los Grammy 2027: el motivo detrás de la decisión

Resumen para apurados
- BTS anunció que no participará en los Grammy 2027 para evitar ser encasillados en la nueva categoría de pop asiático y exigir una evaluación meramente artística.
- La decisión responde a la creación del premio al Pop Asiático por la Academia. El grupo viene de retomar su actividad tras el servicio militar con su disco Arirang y gira.
- La postura desafía los criterios de inclusión regional de la industria musical, consolidando a BTS como un fenómeno global con impacto más allá de las etiquetas de género.
La banda de K-pop BTS sorprendió a sus seguidores al anunciar que no participará en los Premios Grammy 2027, cuya ceremonia se celebrará en febrero del próximo año. La decisión llamó la atención porque coincide con el debut de una nueva categoría creada por la Recording Academy para distinguir a las mejores interpretaciones de música pop asiática.
A través de un comunicado difundido en las cuentas de Instagram de sus siete integrantes, el grupo explicó que prefiere que su música sea evaluada sin estar condicionada por el idioma o la región de origen.
Por qué BTS decidió no competir en los Grammy 2027
En el mensaje firmado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los artistas señalaron que optaron por no presentar sus canciones para la consideración de la Academia.
Según expresaron, esperan que su trabajo sea escuchado y valorado por sus méritos artísticos y no por formar parte de una categoría específica vinculada con el mercado asiático. Además, aprovecharon el comunicado para agradecer el apoyo permanente de ARMY, el nombre con el que se conoce a su comunidad de seguidores.
El anuncio se produjo pocas semanas después de que la Recording Academy confirmara la incorporación del premio a la Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, una distinción que reconocerá interpretaciones de géneros como el K-pop, J-pop y C-pop, realizadas en uno o más idiomas asiáticos.
La relación de BTS con los Premios Grammy
A lo largo de su trayectoria, BTS obtuvo varias nominaciones en los Grammy, entre ellas en las categorías de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Video Musical. Sin embargo, hasta el momento, la banda nunca consiguió quedarse con una estatuilla. Desde 2019, los siete integrantes también forman parte de la Recording Academy como miembros con derecho a voto.
El regreso de BTS tras el servicio militar
La decisión de no competir en los Grammy llega en un momento de fuerte actividad para el grupo. En marzo de este año, BTS lanzó "Arirang", su quinto álbum de estudio, marcando su regreso luego de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Además, la banda inició una nueva gira internacional, la primera desde la realizada entre 2018 y 2019, ya que el tour previsto para 2020 debió cancelarse debido a la pandemia de COVID-19.
El regreso del grupo tuvo un importante impacto a nivel mundial. Según datos difundidos por la plataforma Netflix, el primer concierto de la nueva gira, transmitido el 21 de marzo, reunió 18,4 millones de espectadores en todo el mundo, consolidando una vez más el fenómeno global que representa BTS.