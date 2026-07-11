El negocio insólito tras la boda de Taylor Swift: fans agotaron las ventas de la basura que quedó del evento

"Está atrayendo a muchos fans de Taylor Swift que solo quieren una parte tangencial de la boda", dijo Justin Gignac, el creador del negocio y quien logró importantes sumas de dinero ofreciendo basura en su sitio web New York City Garbage. De acuerdo con el informe, las piezas se despacharon alrededor de los U$S 25 mientras que Gignac declaró a la AFP que ha ganado u$s 1.250 con la salida de 50 artículos hasta el momento, y que podría poner más unidades en el mercado. Además, el vendedor señaló que la basura provenía de fuera de las barreras que rodeaban el Madison Square Garden para la boda de Swift, no del interior del recinto.