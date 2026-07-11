El negocio insólito tras la boda de Taylor Swift: fans agotaron las ventas de la basura que quedó del evento
Un negocio insólito dejó recompensas considerables para su ideador, quien recogió la basura que quedó del mega casamiento de Travis Kelce y Taylor Swift y la ofreció por internet. Los artículos se agotaron a las 24 horas.
Resumen para apurados
- Fans de Taylor Swift agotaron en 24 horas la basura de su boda con Travis Kelce el 3 de julio en Nueva York, vendida como colección por un artista local para tener un recuerdo.
- El creador Justin Gignac recolectó desechos afuera del Madison Square Garden, los selló en cubos plásticos y los vendió a 25 dólares cada uno mediante su sitio web.
- Este insólito negocio demuestra el extremo alcance del fenómeno swiftie y abre la puerta a la monetización de residuos de eventos masivos de celebridades en el futuro.
El post de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue tan gigante como el acontecimiento. Más de 1000 invitados, un catering de lujo y la movilización de operarios, escenografía y decoración dejaron también una gran cantidad de basura que, sin embargo, no fue a parar precisamente a los contenedores de residuos de Nueva York. Algunos ciudadanos ingeniosos decidieron vaciar los depósitos y comercializar los desechos originales de la gala, un negocio que superó con creces los pronósticos de venta.
Pajitas usadas, tapones de botellas, cubiertos de plástico, los famosos Ring Pop de cotillón, colillas de cigarrillos y hasta un kit de ovulación fueron a parar a la super oferta de colección que un artista neoyorquino diseñó para el mercado swiftie al término del gran encuentro. El hombre habría recogido la basura el viernes pasado de las calles que circundan el Madison Square Garden, el epicentro de la boda y donde cientos de invitados asistieron mientras la metrópolis se paralizó.
Souvenirs insólitos en cubos de plástico
Todos los artículos, vendidos individualmente, se agotaron el miércoles en las 24 horas posteriores al inicio de la comercialización: tapones de botellas de agua, caramelos con forma de anillo, cinta de precaución policial, pajitas, utensilios, así como un único AirPod izquierdo, explicaron desde el medio France 24. Cada pieza, descrita en internet como una "escultura", está sellada dentro de un pequeño cubo de plástico para evitar fugas u olores.
"Está atrayendo a muchos fans de Taylor Swift que solo quieren una parte tangencial de la boda", dijo Justin Gignac, el creador del negocio y quien logró importantes sumas de dinero ofreciendo basura en su sitio web New York City Garbage. De acuerdo con el informe, las piezas se despacharon alrededor de los U$S 25 mientras que Gignac declaró a la AFP que ha ganado u$s 1.250 con la salida de 50 artículos hasta el momento, y que podría poner más unidades en el mercado. Además, el vendedor señaló que la basura provenía de fuera de las barreras que rodeaban el Madison Square Garden para la boda de Swift, no del interior del recinto.
El fenómeno swiftie alrededor de la "boda real"
La fastuosa ceremonia de la semana pasada fue seguida de cerca por los fans de Swift, quienes se mantuvieron cercanos a la vida amorosa de la ganadora de 14 premios Grammy principalmente a través de canciones basadas en sus relaciones.
Algunos seguidores se congregaron en Nueva York con la esperanza de ver a su ídola, en un evento repleto de estrellas que algunos comentaristas calificaron de "boda real".