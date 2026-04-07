BTS en Argentina 2026: cuánto salen las entradas y qué incluye el paquete VIP

Tal como describe la web de All Access, “BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013”. El grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.