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BTS en Argentina 2026: cuánto salen las entradas y qué incluye el paquete VIP

El grupo surcoreano se presentará en octubre en el Estadio Único de La Plata.

BTS. La banda surcoreana causa furor entre sus seguidores. BTS. La banda surcoreana causa furor entre sus seguidores.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • BTS actuará el 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata, Argentina, tras el inicio de la preventa para este esperado fenómeno global del K-pop.
  • Las entradas oscilan entre $225.000 y $425.000, con un paquete VIP de $1.560.000 que incluye prueba de sonido. La preventa oficial ya comenzó a través de la plataforma All Access.
  • El regreso de la banda nominada al GRAMMY ratifica la relevancia de Argentina en la escena del K-pop global. Se prevé un impacto masivo en taquilla y un lleno total en ambas fechas.
Resumen generado con IA

La banda surcoreana BTS se presentará en la Argentina el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, donde miles de fanáticos podrán ver en vivo a uno de los fenómenos globales del K-pop.

Este viernes arrancó la preventa de entradas a través de la página oficial de la ticketera. La expectativa es alta, teniendo en cuenta el impacto mundial de la banda desde su debut.

Tal como describe la web de All Access, “BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013”. El grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Precios de las entradas para BTS en Argentina

Los valores de los tickets para los shows en La Plata son los siguientes:

- Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)

- Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)

- Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)

- Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Además, se ofrece un paquete especial para fanáticos que incluye acceso a la prueba de sonido. El Soundcheck Experience tiene un valor de $1.560.000 pesos.

Este paquete incluye una entrada general (campo), acceso a la prueba de sonido previa al show, un artículo de regalo exclusivo, credencial con lanyard, acceso anticipado a la compra de merchandising, ingreso anticipado al estadio, y check-in exclusivo con staff dedicado durante el evento.

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