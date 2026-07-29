Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru
La reconocida especialista en astrología oriental anticipa que el mes del Mono potenciará la energía del año del Caballo y abrirá una etapa de cambios, oportunidades y decisiones importantes para muchos signos.
El horóscopo chino anticipa que agosto de 2026 será uno de los períodos más significativos del año. Así lo sostiene Ludovica Squirru, referente de la astrología oriental, quien asegura que la combinación de energías de este ciclo favorecerá transformaciones personales, laborales y económicas para numerosos signos.
Dentro del calendario chino, cada mes está asociado a un animal que imprime una influencia particular. En esta ocasión, el protagonismo será del Mono, una figura vinculada con la inteligencia, la creatividad y la capacidad de adaptarse a los cambios.
Horóscopo chino: el mes del Mono potenciará la energía del año del Caballo
Durante 2026, el Caballo es el signo que rige el año, asociado con el movimiento, la libertad y la iniciativa. La llegada del mes del Mono potenciará esas características al sumar una energía orientada a la estrategia, el ingenio y la resolución de desafíos.
De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, esta combinación favorecerá el avance de proyectos que permanecían demorados y abrirá nuevas posibilidades en distintos aspectos de la vida. También será un momento propicio para encontrar soluciones a conflictos que parecían difíciles de resolver.
Qué anticipa el Horóscopo Chino para agosto de 2026
Según las proyecciones de la especialista, agosto ofrecerá un escenario favorable para quienes estén dispuestos a actuar y aprovechar las oportunidades que se presenten.
Entre las tendencias más destacadas del mes se encuentran:
- Tomar decisiones que venían postergándose.
- Reactivar proyectos que estaban estancados.
- Detectar nuevas oportunidades laborales y económicas.
- Adaptarse con rapidez a los cambios.
- Replantear objetivos y reorganizar prioridades.
Cómo aprovechar la energía positiva de este ciclo
Las predicciones del Horóscopo Chino indican que agosto reunirá condiciones favorables para el crecimiento, aunque el resultado dependerá de las decisiones individuales.
Por ese motivo, Ludovica Squirru aconseja mantenerse abierto a nuevas experiencias, revisar las metas personales y actuar con determinación cuando aparezcan oportunidades. La flexibilidad para adaptarse a los cambios también será una de las claves para transitar este período.
Agosto de 2026, un punto de inflexión para muchos signos
Para la especialista, las transformaciones más importantes no suelen producirse de un día para otro, sino que son el resultado de procesos que maduran con el tiempo hasta encontrar el momento adecuado para manifestarse.
En ese sentido, agosto de 2026 aparece como un mes de inflexión dentro del Horóscopo Chino, en el que el movimiento, las decisiones y las nuevas oportunidades podrían marcar el rumbo de lo que resta del año para numerosos signos.