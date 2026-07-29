SociedadActualidad

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

La reconocida especialista en astrología oriental anticipa que el mes del Mono potenciará la energía del año del Caballo y abrirá una etapa de cambios, oportunidades y decisiones importantes para muchos signos.

Horóscopo chino: agosto es el mes del mono, reveló Ludovica Squirru
Horóscopo chino: agosto es el mes del mono, reveló Ludovica Squirru
Por LA GACETA Hace 6 Min

El horóscopo chino anticipa que agosto de 2026 será uno de los períodos más significativos del año. Así lo sostiene Ludovica Squirru, referente de la astrología oriental, quien asegura que la combinación de energías de este ciclo favorecerá transformaciones personales, laborales y económicas para numerosos signos.

Dentro del calendario chino, cada mes está asociado a un animal que imprime una influencia particular. En esta ocasión, el protagonismo será del Mono, una figura vinculada con la inteligencia, la creatividad y la capacidad de adaptarse a los cambios.

Horóscopo chino: el mes del Mono potenciará la energía del año del Caballo

Durante 2026, el Caballo es el signo que rige el año, asociado con el movimiento, la libertad y la iniciativa. La llegada del mes del Mono potenciará esas características al sumar una energía orientada a la estrategia, el ingenio y la resolución de desafíos.

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, esta combinación favorecerá el avance de proyectos que permanecían demorados y abrirá nuevas posibilidades en distintos aspectos de la vida. También será un momento propicio para encontrar soluciones a conflictos que parecían difíciles de resolver.

Qué anticipa el Horóscopo Chino para agosto de 2026

Según las proyecciones de la especialista, agosto ofrecerá un escenario favorable para quienes estén dispuestos a actuar y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Entre las tendencias más destacadas del mes se encuentran:

  • Tomar decisiones que venían postergándose.
  • Reactivar proyectos que estaban estancados.
  • Detectar nuevas oportunidades laborales y económicas.
  • Adaptarse con rapidez a los cambios.
  • Replantear objetivos y reorganizar prioridades.

Cómo aprovechar la energía positiva de este ciclo

Las predicciones del Horóscopo Chino indican que agosto reunirá condiciones favorables para el crecimiento, aunque el resultado dependerá de las decisiones individuales.

Por ese motivo, Ludovica Squirru aconseja mantenerse abierto a nuevas experiencias, revisar las metas personales y actuar con determinación cuando aparezcan oportunidades. La flexibilidad para adaptarse a los cambios también será una de las claves para transitar este período.

Agosto de 2026, un punto de inflexión para muchos signos

Para la especialista, las transformaciones más importantes no suelen producirse de un día para otro, sino que son el resultado de procesos que maduran con el tiempo hasta encontrar el momento adecuado para manifestarse.

En ese sentido, agosto de 2026 aparece como un mes de inflexión dentro del Horóscopo Chino, en el que el movimiento, las decisiones y las nuevas oportunidades podrían marcar el rumbo de lo que resta del año para numerosos signos.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán julio con grandes cambios laborales y giros inesperados, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán julio con grandes cambios laborales y giros inesperados, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral
1

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
2

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”
3

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones
4

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades
5

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
2

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
3

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
4

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior
5

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

Más Noticias
Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

Budín integral de mandarina: cómo preparar la receta saludable para la merienda de invierno

Budín integral de mandarina: cómo preparar la receta saludable para la merienda de invierno

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Comentarios