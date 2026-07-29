Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el mes del Mono potenciará la energía del año del Caballo

Durante 2026, el Caballo es el signo que rige el año, asociado con el movimiento, la libertad y la iniciativa. La llegada del mes del Mono potenciará esas características al sumar una energía orientada a la estrategia, el ingenio y la resolución de desafíos.