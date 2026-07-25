Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru reveló que cuatro signos del horóscopo chino tendrán un golpe de suerte a fines de julio en Argentina por un favorable clima astral.
- Tras semanas de tensiones y dudas, la energía astral se reacomoda, permitiendo fortalecer vínculos, resolver conflictos y aprovechar nuevas oportunidades laborales y económicas.
- Este cierre de etapa permitirá a los beneficiados tomar decisiones maduras y proyectar sus metas a largo plazo, consolidando un crecimiento continuo al iniciar agosto.
Aunque muchas veces parece que el tiempo se escurre de las manos y las posibilidades se alejan aún más, el destino puede dar un vuelco cuando menos lo esperamos. Apenas quedan unos días para que julio termine y, aunque muchos crean que la suerte ya está echada, lo cierto es que el horóscopo chino guarda un revés alentador para quienes saben esperar: un cambio profundo que promete transformar el panorama en lo laboral, lo amoroso y lo personal.
La reconocida astróloga Ludovica Squirru hizo mención a esta vibración especial que circula en la recta final del mes. Durante este cierre astral, se activa un período favorable donde la lealtad, la paciencia y el compromiso serán la clave. Este clima será el impulso necesario para gestar proyectos propios o dar continuidad a esas puertas que comienzan a abrirse, encontrando el valor para tomar determinaciones maduras, actuar sin apuro y construir metas con visión de futuro.
Los signos que se encontrarán con oportunidades inesperadas a fines de julio
Dentro de este mapa astral, hay cuatro animales en particular que recibirán un guiño directo del destino antes de que inicie agosto:
Tigre
El Tigre se encuentra en una fase ideal para ir por más. Las alternativas laborales y económicas aparecerán de forma inesperada, mientras que en lo sentimental recuperará la confianza necesaria para dar pasos decisivos. Es el instante perfecto para animarse a dar el salto.
Conejo
Tras semanas marcadas por dudas o tensiones, el cierre del mes trae un ansiado alivio. La energía comienza a acomodarse, permitiéndole fortalecer vínculos, saldar conflictos familiares y reencontrar la armonía interior. La calma será, sin dudas, su mayor fortaleza.
Serpiente
La intuición se convertirá en su gran superpoder. Tendrá la claridad justa para tomar elecciones acertadas, detectar vías de desarrollo al vuelo y soltar situaciones o personas que ya no aportan a su bienestar. Además, es un período inmejorable para propiciar reconciliaciones.
Caballo
Es uno de los grandes favorecidos del mes. La constancia de los últimos tiempos empieza a rendir frutos concretos con noticias muy alentadoras en el plano económico y laboral. En el amor, una sorpresa inesperada podría cambiar radicamente el rumbo de una relación.
Este cierre de etapa invita a sembrar con la mirada puesta a largo plazo. La recomendación de los astros para aprovechar al máximo esta racha de crecimiento es simple: actuar con serenidad, esquivar las posturas impulsivas y dejarse llevar por este envión de buena energía.