Horóscopo chino: los signos que recibirán un golpe de suerte inesperado antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Aunque muchas veces parece que el tiempo se escurre de las manos y las posibilidades se alejan aún más, el destino puede dar un vuelco cuando menos lo esperamos. Apenas quedan unos días para que julio termine y, aunque muchos crean que la suerte ya está echada, lo cierto es que el horóscopo chino guarda un revés alentador para quienes saben esperar: un cambio profundo que promete transformar el panorama en lo laboral, lo amoroso y lo personal.