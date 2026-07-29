Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada de los techos y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo o nieve. Asimismo, recuerdan la importancia de ventilar viviendas y automóviles para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con una mochila de emergencia con elementos básicos.