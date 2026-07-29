Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distinto nivel por temperaturas extremas, nevadas y tormentas para varias regiones del país. Conocé qué provincias están bajo aviso y las recomendaciones para evitar riesgos.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este 29 de julio alertas por frío extremo, nevadas y tormentas para 10 provincias argentinas, alcanzando nivel rojo en Santa Cruz por bajas temperaturas.
- El fenómeno abarca desde nieve y heladas en la Patagonia hasta precipitaciones intensas con granizo en el Litoral. Autoridades difundieron medidas de prevención de salud.
- Se prevé que el temporal impacte en la transitabilidad y la salud pública, exigiendo precauciones en calefacción y circulación vial durante los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este miércoles 29 de julio sus alertas por fenómenos meteorológicos que afectan a diferentes regiones de Argentina. En total, 10 provincias permanecen bajo alerta por frío extremo, nevadas y tormentas, con avisos de nivel rojo y amarillo según la intensidad prevista.
La situación más delicada se registra en el sur del país, donde las bajas temperaturas representan un riesgo importante para la salud, mientras que en la zona cordillerana se esperan importantes acumulaciones de nieve y, en el noreste, tormentas con posibilidad de granizo y fuertes ráfagas.
Alerta por frío extremo: dónde rige el nivel rojo y amarillo
El SMN mantiene una alerta roja por frío extremo para el sector oeste de Santa Cruz, donde las temperaturas previstas pueden generar un impacto muy elevado en la salud, incluso en personas que no integran los grupos de mayor vulnerabilidad.
En tanto, continúa vigente una alerta amarilla por bajas temperaturas en otras áreas de Santa Cruz y en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Frente a estas condiciones, el organismo recomienda:
- Evitar la exposición prolongada al frío.
- Vestirse con varias capas de ropa liviana.
- Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura.
- Consumir líquidos con frecuencia.
- Evitar las bebidas alcohólicas.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Según el pronóstico, se esperan nevadas persistentes con acumulaciones estimadas entre 20 y 50 centímetros, aunque en algunos puntos esos valores podrían ser superiores. También existe la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve, especialmente en las zonas de menor altura.
Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada de los techos y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo o nieve. Asimismo, recuerdan la importancia de ventilar viviendas y automóviles para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con una mochila de emergencia con elementos básicos.
Tormentas con granizo y ráfagas en el Litoral
En el noreste argentino, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para Misiones, Corrientes y el extremo sur de Entre Ríos. Se prevén chaparrones de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por:
- Intensa actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento.
- Caída de granizo.
- Lluvias abundantes en cortos períodos.
Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y extremar las precauciones en las zonas alcanzadas por las alertas meteorológicas.