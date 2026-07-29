LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral
1

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
2

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”
3

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones
4

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades
5

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
2

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
3

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
4

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior
5

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

Más Noticias
Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Viña acusó al oficialismo tucumano de “embarrar el cuarto oscuro”

Viña acusó al oficialismo tucumano de “embarrar el cuarto oscuro”

Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Comentarios