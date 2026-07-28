Por qué no se jugará el Rugby Championship en 2026 y qué pasará con Los Pumas
El tradicional torneo del hemisferio sur entrará en un receso por primera vez en 29 años. La gira de los All Blacks por Sudáfrica y el nuevo calendario internacional modificaron la competencia, aunque Los Pumas igualmente tendrán actividad durante agosto y septiembre.
Resumen para apurados
- El Rugby Championship no se jugará en 2026 debido a una reestructuración del calendario global y a la gira de los All Blacks por Sudáfrica, afectando a Los Pumas.
- Tras 29 años seguidos, el torneo entra en receso. Los Pumas jugarán partidos ante Australia y Sudáfrica entre agosto y septiembre bajo la conducción de Felipe Contepomi.
- La pausa permite lanzar el Nations Championship. El certamen volverá entre 2027 y 2029, marcando un hito en 2027 al jugarse en el mismo año que la Copa del Mundo.
El Rugby Championship no se disputará en 2026. Después de 29 años consecutivos de competencia, el torneo que reúne a las cuatro grandes potencias del hemisferio sur -Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia- entrará en un receso como consecuencia de la reestructuración del calendario internacional.
La decisión representa un hecho inédito para el certamen, que desde su creación se consolidó como una de las competencias más importantes del rugby mundial. Sin embargo, la temporada 2026 tendrá un formato diferente y obligará a los seleccionados a reorganizar sus compromisos internacionales.
El principal motivo de la suspensión está relacionado con la agenda de los All Blacks. El seleccionado de Nueva Zelanda realizará una extensa gira por Sudáfrica, donde enfrentará tanto a los Springboks como a distintos equipos locales, una planificación que hace inviable el desarrollo habitual del Rugby Championship.
Qué partidos jugarán Los Pumas y cuándo volverá el torneo
Aunque el campeonato no se dispute, Los Pumas mantendrán una agenda internacional de primer nivel durante agosto y septiembre.
El equipo dirigido por Felipe Contepomi tiene confirmado un partido frente a Sudáfrica y dos encuentros contra Australia, compromisos que servirán para mantener la competencia internacional en una temporada con un calendario diferente al habitual.
La pausa del Rugby Championship también responde a la implementación del Nations Championship, el nuevo torneo impulsado por World Rugby que forma parte del calendario global y tendrá ediciones en 2026, 2028 y 2030.
Una vez finalizado este receso, el Rugby Championship volverá a jugarse de manera completa entre 2027 y 2029. De hecho, la edición de 2027 marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que el certamen se dispute íntegramente en el mismo año en que se celebra una Copa del Mundo de rugby.
La reorganización del calendario ya contempla otra interrupción en 2030, cuando nuevamente el Nations Championship ocupará ese espacio en la programación internacional.
Mientras tanto, Los Pumas continuarán su preparación con una serie de partidos de alto nivel que les permitirán medirse nuevamente con dos de las principales potencias del hemisferio sur. Aunque el Rugby Championship no forme parte del calendario este año, el seleccionado argentino seguirá teniendo una agenda exigente y de máxima competitividad antes de afrontar los próximos desafíos del ciclo de Felipe Contepomi.