Por qué no se jugará el Rugby Championship en 2026 y qué pasará con Los Pumas

Mientras tanto, Los Pumas continuarán su preparación con una serie de partidos de alto nivel que les permitirán medirse nuevamente con dos de las principales potencias del hemisferio sur. Aunque el Rugby Championship no forme parte del calendario este año, el seleccionado argentino seguirá teniendo una agenda exigente y de máxima competitividad antes de afrontar los próximos desafíos del ciclo de Felipe Contepomi.