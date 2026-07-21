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Una exfigura de Inglaterra destrozó a Los Pumas y a Felipe Contepomi: "Es una vergüenza absoluta"

El histórico ex medio scrum inglés cuestionó con dureza la actitud del seleccionado argentino tras la caída por 31-24 en el Nations Championship. También apuntó contra Felipe Contepomi y pidió sanciones para World Rugby.

Ben Youngs, ex medioscrum de Inglaterra.
Ben Youngs, ex medioscrum de Inglaterra.
Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • El exrugbier inglés Ben Youngs criticó a Los Pumas y a Felipe Contepomi tras la derrota 31-24 en el Nations Championship por protestar contra el árbitro.
  • En su podcast, Youngs repudió los empujones durante el juego, la actitud de Contepomi en conferencia de prensa y el rodeo de los jugadores al juez tras el fallo del TMO.
  • El ex internacional inglés exigió que World Rugby sancione a Argentina, reavivando el debate sobre la conducta antideportiva y las decisiones arbitrales en el torneo.
Resumen generado con IA

La derrota de Los Pumas por 31-24 frente a Inglaterra en el Nations Championship sigue generando repercusiones. Esta vez, quien apuntó con dureza contra el seleccionado argentino fue el histórico ex medio scrum inglés Ben Youngs, que cuestionó tanto el comportamiento de los jugadores como la actitud del entrenador Felipe Contepomi tras el encuentro.

Durante el podcast For The Love Of Rugby, el ex capitán de "La Rosa" no ocultó su enojo y calificó como "una vergüenza absoluta" la conducta del conjunto argentino, especialmente por las protestas al árbitro una vez finalizado el partido.

Uno de los principales blancos de sus críticas fue Contepomi. Youngs cuestionó la conferencia de prensa del entrenador argentino y su reacción tras la derrota.

"En mi opinión, una vergüenza absoluta. Es horrible. Básicamente, es la entrevista posterior al partido. Dice que le pidió a Inglaterra que bajara el volumen de la música, los cánticos y todo eso. Y no lo hicieron. Así que se sale furioso", afirmó.

Además, sostuvo que no se trató de un hecho aislado y recordó un antecedente reciente. "Su comportamiento en Twickenham fue igual", aseguró.

Pero las críticas no terminaron allí. Youngs también cargó contra la reacción de los jugadores argentinos luego de la polémica revisión del TMO en la última acción del partido, cuando varios integrantes del plantel rodearon al árbitro para reclamar.

"Ya has visto a los jugadores al final del partido... rodear al árbitro; es totalmente vergonzoso. Es un comportamiento imperdonable", expresó.

El ex medio scrum remarcó que ese tipo de actitudes van en contra de los valores históricos del rugby.

"Nadie quiere ver eso en nuestro deporte. Y el hecho de que piensen que eso está bien es una vergüenza absoluta, en mi opinión. Es horrible", añadió.

Incluso fue un paso más allá y reclamó una intervención de World Rugby por lo sucedido.

"Espero que World Rugby se lo tome en serio. Espero que se impongan sanciones", sostuvo.

Youngs también criticó el comportamiento de Los Pumas durante gran parte del encuentro, al considerar que hubo excesivas provocaciones y empujones entre ambos equipos.

"Me parecieron espantosas las payasadas a lo largo de todo el partido. Como los empujones... fue constante durante todo el partido", señaló.

"Albornoz corre hacia él y le da un golpe en la cara. Literalmente, ya fuera intencional o no, de cualquier manera, le dio un golpe en la cara a un jugador", manifestó.

Como cierre de su análisis, Youngs resumió su postura con una frase contundente: "Me pareció absolutamente horrible la forma en que se comportó Argentina". Sus declaraciones reavivaron la polémica en torno al desenlace del partido y podrían alimentar el debate sobre el comportamiento de Los Pumas y las decisiones arbitrales en el Nations Championship.

Temas Los PumasFelipe Contepomi
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