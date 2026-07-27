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Los Pumas llegan diezmados al duelo con Sudáfrica: las 12 bajas que preocupan a Contepomi

Felipe Contepomi deberá rearmar el seleccionado argentino para el duelo del 8 de agosto en Vélez. Julián Montoya, Marcos Kremer, Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo son algunas de las ausencias más importantes.

PREOCUPACIÓN. Los Pumas sufrieron 12 bajas para enfrentar los amistosos de agosto y septiembre.
PREOCUPACIÓN. Los Pumas sufrieron 12 bajas para enfrentar los amistosos de agosto y septiembre.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Felipe Contepomi sufrirá 12 bajas en Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica el 8 de agosto en Vélez, debido al inicio de la temporada europea y lesiones.
  • La reincorporación a clubes europeos y lesiones de figuras como Julián Montoya y Marcos Kremer obligan al entrenador a reconfigurar el plantel argentino.
  • El encuentro servirá para probar el recambio generacional frente al bicampeón mundial, evaluando la profundidad de plantel del seleccionado nacional.
Resumen generado con IA

Los Pumas afrontarán uno de los compromisos más exigentes del año con un plantel profundamente renovado. De cara al test match frente a Sudáfrica, programado para el próximo 8 de agosto en el estadio José Amalfitani, Felipe Contepomi no podrá contar con varios de los habituales titulares y deberá reconfigurar el equipo para enfrentar a los actuales bicampeones del mundo.

La principal razón de las numerosas bajas responde al calendario internacional. Con el inicio de la temporada 2026/27 en Europa, varios jugadores debieron reincorporarse a sus clubes para comenzar las respectivas pretemporadas, lo que redujo considerablemente las opciones del entrenador argentino.

Las figuras que no estarán ante Sudáfrica

Entre las ausencias más resonantes aparecen el capitán Julián Montoya, además de Marcos Kremer, Tomás Albornoz, Joaquín Oviedo, Bautista Delguy y Justo Piccardo, todos protagonistas durante la reciente ventana internacional en la que Los Pumas enfrentaron a Escocia, Gales e Inglaterra.

La baja de Montoya representa una pérdida sensible tanto por su liderazgo como por su experiencia, mientras que las de Kremer y Oviedo obligan a modificar una tercera línea que había mostrado un gran nivel en los últimos compromisos.

Las lesiones siguen condicionando a Contepomi

A las ausencias por compromisos con sus clubes se suman varios jugadores que continúan recuperándose de distintas lesiones y todavía no están en condiciones de regresar.

En ese grupo aparecen Thomas Gallo, Pedro Rubiolo, Joel Sclavi, Juan Martín González y Benjamín Elizalde, quienes ya se habían perdido la primera parte de la temporada internacional.

Tampoco podrá estar Juan Cruz Mallía, que continúa con su proceso de recuperación y aún no recibió el alta para volver a vestir la camiseta del seleccionado.

Un desafío aún mayor ante los campeones del mundo

El panorama obliga a Contepomi a apostar por una renovación importante para medirse con uno de los rivales más poderosos del planeta. Del otro lado estarán los Springboks, que llegan con plantel completo y recuperan a una de sus máximas figuras, Eben Etzebeth.

Con un equipo diezmado por las bajas, Los Pumas buscarán dar el golpe en Vélez y demostrar que cuentan con el recambio necesario para competir de igual a igual frente al vigente bicampeón del mundo.

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