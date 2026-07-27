Los Pumas llegan diezmados al duelo con Sudáfrica: las 12 bajas que preocupan a Contepomi

Los Pumas afrontarán uno de los compromisos más exigentes del año con un plantel profundamente renovado. De cara al test match frente a Sudáfrica, programado para el próximo 8 de agosto en el estadio José Amalfitani, Felipe Contepomi no podrá contar con varios de los habituales titulares y deberá reconfigurar el equipo para enfrentar a los actuales bicampeones del mundo.