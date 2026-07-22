La sanción que podría recibir Tomás Albornoz y los partidos que se perdería

Resumen para apurados
- World Rugby investiga a Tomás Albornoz por recriminar al árbitro Angus Gardner tras la derrota de Los Pumas ante Inglaterra en el Nations Championship por fallos no cobrados.
- El apertura de Los Pumas protestó tras la anulación de un try decisivo en la última jugada, donde ignoraron dos tackles altos al wing Bautista Delguy antes de salir de la cancha.
- El jugador enfrenta una sanción de 2 a 18 semanas. De confirmarse la suspensión, Albornoz se perdería los trascendentales partidos de Los Pumas contra Sudáfrica y Australia.
Tomás Albornoz quedó bajo investigación de World Rugby después de los reclamos que realizó contra el árbitro Angus Gardner tras la derrota deLos Pumas frente a Inglaterra por 31-24, correspondiente a la tercera fecha del Nations Championship. Ahora, el apertura tucumano espera la resolución de un expediente que podría derivar en una suspensión importante.
El episodio se produjo en la última jugada del partido, cuando Bautista Delguy apoyó la pelota en el ingoal inglés. Gardner consideró inicialmente que había sido try, pero el TMO intervino y determinó que el wing argentino había tocado la línea del touch antes de apoyar.
El origen del reclamo
La indignación argentina no estuvo vinculada únicamente con la anulación del try. Antes de llegar al ingoal, Delguy recibió dos tackles a la altura del cuello que no fueron sancionados ni revisados por el árbitro y el TMO.
Albornoz se encontraba junto a Gardner, con la pelota en sus manos, esperando para ejecutar la conversión. Cuando se confirmó la decisión y sonó el pitazo final, el tucumano se acercó para cuestionar al árbitro por la infracción previa que había sido ignorada.
Esa reacción motivó la apertura de una investigación bajo el nuevo Proceso de Sanciones por Abuso a los Árbitros de World Rugby. Para definir si existió una infracción disciplinaria, se analizarán las imágenes televisivas, el informe del juez y el reporte del comisionado del partido.
#Rugby #ARGvENG— Fran Capizzi ððºð¦ð· (@Fran_Capizzi) July 22, 2026
TOMÃS ALBORNOZ citado por World Rugby
El apertura de Los Pumas acusado de âmala conductaâ en el procedimiento por abuso de Ã¡rbitros
Regla 18 - CÃ³digo de conducta
Cada vez que veo la Ãºltima jugada es mÃ¡s inentendible la decisiÃ³n de A.Gardner & B.Cronan pic.twitter.com/JcBjbjkwbo
Qué sanción podría recibir
El reglamento contempla diferentes castigos según la gravedad de la conducta. La pena mínima prevista es de dos partidos de suspensión, mientras que la máxima puede alcanzar las 18 semanas de inhabilitación en caso de que se determine que existió una conducta física contra el árbitro.
La resolución dependerá de cómo sea calificado el reclamo de Albornoz y de los elementos incorporados al expediente. También podrían considerarse posibles atenuantes, como el contexto de la jugada, la ausencia de antecedentes y el grado de participación del jugador.
Los partidos que podría perderse
Una eventual suspensión tendría consecuencias importantes para el calendario de Los Pumas. Albornoz podría quedar afuera de los próximos encuentros frente a Sudáfrica, previstos para agosto, y de los compromisos contra Australia durante septiembre.
En caso de recibir una sanción más extensa, también podría perderse parte de la segunda etapa del Nations Championship, programada para noviembre.
El seleccionado argentino permanece a la espera de la audiencia y confía en que el episodio sea considerado un reclamo propio del momento de tensión posterior al partido. World Rugby deberá determinar ahora si la reacción del tucumano merece una sanción y, en ese caso, cuál será su alcance.