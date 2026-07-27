Franco Colapinto se metió entre los pilotos más regulares de la Fórmula 1 y superó a Verstappen en una estadística clave

Con este presente, los rumores sobre el futuro de Colapinto de cara a 2027 empiezan a respaldarse menos en especulaciones y más en números concretos. Su capacidad para terminar carreras, sumar kilómetros y sostener un rendimiento competitivo lo convirtió en uno de los pilotos más confiables de la temporada y en una de las grandes apuestas a futuro de la Fórmula 1.