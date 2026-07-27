Franco Colapinto se metió entre los pilotos más regulares de la Fórmula 1 y superó a Verstappen en una estadística clave
El piloto argentino atraviesa el mejor momento de su carrera en la Máxima. Tras 11 Grandes Premios, aparece tercero en vueltas y kilómetros recorridos, integra el reducido grupo de corredores que terminaron todas las carreras y se afianza como una de las revelaciones de la temporada.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto se ubicó 3° en laps y km recorridos tras 11 Grandes Premios de F1 con Alpine, superando a Verstappen en regularidad al terminar todas las carreras.
- A diferencia de sus años previos con abandonos, el argentino mostró mejor gestión de neumáticos y manejo prolijo, sumando puntos en seis carreras y marchando 12° en el torneo.
- Su capacidad de finalizar carreras y sostener un ritmo constante afianza su futuro para 2027 con datos concretos, posicionándolo como un piloto confiable en la parrilla.
Franco Colapinto sigue dando pasos firmes en su consolidación dentro de la Fórmula 1. Más allá de los resultados y de los puntos obtenidos con Alpine, el piloto argentino se convirtió en uno de los competidores más regulares de la temporada 2026, al punto de ubicarse entre los mejores de la parrilla en dos estadísticas que reflejan la consistencia a lo largo del campeonato.
Disputadas las primeras 11 fechas del calendario, el bonaerense ocupa el tercer lugar tanto en cantidad de vueltas completadas como en kilómetros recorridos, registros que lo colocan por encima de figuras de la talla de Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc.
En total, Colapinto acumula 665 vueltas, equivalentes al 98,81% del recorrido total de la temporada. Además, suma 3.281 kilómetros, lo que representa el 98,86% de la distancia disputada hasta el momento. Solo dos pilotos presentan mejores registros, una muestra de la confiabilidad que logró construir durante el año.
Uno de los datos que mejor explica ese crecimiento es que integra el exclusivo grupo de apenas cuatro pilotos que finalizaron las 11 carreras disputadas hasta ahora. Comparte esa marca con Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli y su compañero de equipo, Esteban Ocon.
La diferencia con sus temporadas anteriores resulta evidente. Durante 2024 y 2025, Colapinto sufrió varios abandonos, ya fuera por incidentes en pista o problemas mecánicos. En cambio, este año mostró una evolución marcada tanto en su conducción como en la administración de cada carrera.
Las largadas más prolijas, una mejor gestión de los neumáticos y un ritmo constante le permitieron minimizar errores y aprovechar al máximo las oportunidades que le ofreció Alpine, incluso en un contexto donde el equipo perdió competitividad.
La escudería francesa descendió del quinto al sexto puesto en el Campeonato de Constructores, aunque eso no impidió que el argentino mantuviera una producción sostenida. Hasta el momento sumó puntos en seis de las once competencias, con un sexto puesto en el Gran Premio de Canadá como mejor resultado de la temporada.
Gracias a ese rendimiento, Colapinto marcha 12° en el Campeonato Mundial de Pilotos, con 12 puntos, y se mantiene a solo cuatro unidades de Arvid Lindblad, el debutante mejor ubicado del certamen.
Si bien Pierre Gasly continúa siendo el piloto de Alpine con mayor cosecha, gracias al podio conseguido en Mónaco que le permitió llegar a 42 puntos, la regularidad del argentino aparece como uno de los aspectos más valorados dentro del paddock.
Con este presente, los rumores sobre el futuro de Colapinto de cara a 2027 empiezan a respaldarse menos en especulaciones y más en números concretos. Su capacidad para terminar carreras, sumar kilómetros y sostener un rendimiento competitivo lo convirtió en uno de los pilotos más confiables de la temporada y en una de las grandes apuestas a futuro de la Fórmula 1.