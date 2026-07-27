Seguridad

Qué se sabe de los cuatro heridos tras la explosión en Monteagudo al 100: un hombre continúa internado en grave estado

El propietario del departamento continúa internado en el Hospital Centro de Salud con quemaduras graves. El portero y dos niños evolucionan favorablemente y están fuera de peligro.

BOMBEROS TRABAJAN EN EL EDIFICIO DONDE SE PRODUJO EL SINIESTRO
BOMBEROS TRABAJAN EN EL EDIFICIO DONDE SE PRODUJO EL SINIESTRO SERGIO FERNÁNDEZ/ LAGACETA
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Un hombre quedó grave tras la explosión de un anafe el lunes en Monteagudo 100, San Miguel de Tucumán, que además dejó tres heridos leves y obligó a evacuar un edificio.
  • El siniestro en el tercer piso movilizó a Bomberos y Emergencias. El dueño sufrió graves quemaduras, mientras que el portero y dos niños afectados evolucionan favorablemente.
  • Las autoridades cortaron gas y luz para evaluar la estructura. Los vecinos regresarán una vez confirmada la seguridad del inmueble, mientras se monitorea al paciente crítico.
Resumen generado con IA

El hombre que resultó con las lesiones más severas tras la explosión de un anafe en un departamento de un edificio ubicado sobre Monteagudo al 100, en el centro de San Miguel de Tucumán, permanece internado en estado grave en el Hospital Centro de Salud.

De acuerdo con la información oficial, el paciente, de 43 años, presenta quemaduras graves y permanece con asistencia mecánica, mientras los profesionales del centro asistencial continúan con su tratamiento y monitoreo permanente.

En contraste, el resto de las personas afectadas mostró una evolución favorable. El portero del edificio, que sufrió una lesión cuando intentó auxiliar al propietario del departamento, se encuentra fuera de peligro. También fueron asistidos dos niños por inhalación de humo, aunque ambos evolucionan favorablemente y no presentan heridas de gravedad.

La explosión ocurrió en un departamento del tercer piso

El siniestro se registró alrededor de las 18.15 de este lunes en un departamento del tercer piso del edificio situado en Monteagudo 120, frente al Concejo Deliberante capitalino.

Según las primeras pericias realizadas por Bomberos, la explosión habría sido provocada por un anafe, lo que generó un principio de incendio y obligó a evacuar a todos los residentes del inmueble.

En el operativo participaron efectivos de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y personal del Sistema de Emergencias 107, quienes trabajaron para controlar el fuego, asistir a los heridos y garantizar la seguridad de los vecinos.

El edificio continúa bajo inspección

Tras controlar el incendio, las autoridades dispusieron el corte preventivo del suministro de gas y electricidad, mientras Bomberos y Defensa Civil realizan peritajes para determinar si el edificio reúne las condiciones necesarias para volver a ser habitado.

Una vez concluidas las inspecciones y si no existen riesgos estructurales, las empresas prestatarias restablecerán los servicios para permitir el regreso de los vecinos a sus departamentos.

Por el momento, la principal preocupación de los equipos médicos sigue centrada en la evolución del propietario del departamento, quien continúa internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las quemaduras sufridas durante la explosión.

Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales
2

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán
3

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán

Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase
4

Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase

Osvaldo Jaldo regresó a la actividad y confirmó que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027
5

Osvaldo Jaldo regresó a la actividad y confirmó que las elecciones provinciales serán el 9 de mayo de 2027

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
2

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
4

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La “ley del odio” en las rutas del NOA
5

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Más Noticias
Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase

Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase

Estafas millonarias con vehículos: el dueño de Digital Cars seguirá detenido por un fraude de $180 millones

Estafas millonarias con vehículos: el dueño de "Digital Cars" seguirá detenido por un fraude de $180 millones

Búsqueda de Eloísa Viaña: No descartamos ninguna hipótesis, pero la principal es una ausencia voluntaria, afirmó la Policía

Búsqueda de Eloísa Viaña: "No descartamos ninguna hipótesis, pero la principal es una ausencia voluntaria", afirmó la Policía

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán

Sigue la búsqueda de Eloísa Viaña: los familiares piden difundir su imagen

Sigue la búsqueda de Eloísa Viaña: los familiares piden difundir su imagen

Con un sentido mensaje en redes, Nicolás Cabré anunció la muerte de su hermano: Sé que hiciste lo mejor que pudiste

Con un sentido mensaje en redes, Nicolás Cabré anunció la muerte de su hermano: "Sé que hiciste lo mejor que pudiste"

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Comentarios