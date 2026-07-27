Qué se sabe de los cuatro heridos tras la explosión en Monteagudo al 100: un hombre continúa internado en grave estado

Resumen para apurados
- Un hombre quedó grave tras la explosión de un anafe el lunes en Monteagudo 100, San Miguel de Tucumán, que además dejó tres heridos leves y obligó a evacuar un edificio.
- El siniestro en el tercer piso movilizó a Bomberos y Emergencias. El dueño sufrió graves quemaduras, mientras que el portero y dos niños afectados evolucionan favorablemente.
- Las autoridades cortaron gas y luz para evaluar la estructura. Los vecinos regresarán una vez confirmada la seguridad del inmueble, mientras se monitorea al paciente crítico.
El hombre que resultó con las lesiones más severas tras la explosión de un anafe en un departamento de un edificio ubicado sobre Monteagudo al 100, en el centro de San Miguel de Tucumán, permanece internado en estado grave en el Hospital Centro de Salud.
De acuerdo con la información oficial, el paciente, de 43 años, presenta quemaduras graves y permanece con asistencia mecánica, mientras los profesionales del centro asistencial continúan con su tratamiento y monitoreo permanente.
En contraste, el resto de las personas afectadas mostró una evolución favorable. El portero del edificio, que sufrió una lesión cuando intentó auxiliar al propietario del departamento, se encuentra fuera de peligro. También fueron asistidos dos niños por inhalación de humo, aunque ambos evolucionan favorablemente y no presentan heridas de gravedad.
La explosión ocurrió en un departamento del tercer piso
El siniestro se registró alrededor de las 18.15 de este lunes en un departamento del tercer piso del edificio situado en Monteagudo 120, frente al Concejo Deliberante capitalino.
Según las primeras pericias realizadas por Bomberos, la explosión habría sido provocada por un anafe, lo que generó un principio de incendio y obligó a evacuar a todos los residentes del inmueble.
En el operativo participaron efectivos de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y personal del Sistema de Emergencias 107, quienes trabajaron para controlar el fuego, asistir a los heridos y garantizar la seguridad de los vecinos.
El edificio continúa bajo inspección
Tras controlar el incendio, las autoridades dispusieron el corte preventivo del suministro de gas y electricidad, mientras Bomberos y Defensa Civil realizan peritajes para determinar si el edificio reúne las condiciones necesarias para volver a ser habitado.
Una vez concluidas las inspecciones y si no existen riesgos estructurales, las empresas prestatarias restablecerán los servicios para permitir el regreso de los vecinos a sus departamentos.
Por el momento, la principal preocupación de los equipos médicos sigue centrada en la evolución del propietario del departamento, quien continúa internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las quemaduras sufridas durante la explosión.