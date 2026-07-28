Seguridad

Una vivienda y un edificio se incendiaron con minutos de diferencia en San Miguel de Tucumán

Los Bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. En ninguno de los dos episodios se reportaron personas heridas.

En ambos casos intervino personal de la Dirección General de Bomberos.
En ambos casos intervino personal de la Dirección General de Bomberos.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Este martes, Bomberos de la Policía sofocaron dos incendios en una vivienda y un edificio en San Miguel de Tucumán, sin reportar heridos en ninguno de los hechos.
  • El primer siniestro inició a las 11:04 en una cocina de calle General Paz al 2.800. A las 12:30, otra dotación acudió a sofocar el segundo fuego en un edificio de calle Santa Fe.
  • Las autoridades evalúan las causas del incendio en el edificio para determinar los daños totales, mientras remarcan la rápida acción para evitar la propagación de las llamas.
Resumen generado con IA

La Dirección General de Bomberos de la Policía de la provincia intervino este martes en dos incendios ocurridos con poco más de una hora de diferencia en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Uno de los siniestros se produjo en una vivienda de calle General Paz al 2.800 y el otro en un edificio ubicado sobre calle Santa Fe al 100.

El primer hecho fue reportado a las 11.04, cuando personal del Sistema Integrado de Emergencias 911 solicitó la intervención de una dotación de la Unidad Especial. Hasta el lugar se desplazó una autobomba pesada, al mando del subcomisario Adrián González.

Al arribar a la vivienda, los efectivos constataron que el fuego se encontraba en pleno desarrollo en el sector de la cocina. Mediante el uso de una línea de ataque de 38 milímetros lograron controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio se propagara hacia el resto del inmueble.

En las tareas también colaboró una dotación de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Tucumán. Según el parte oficial, la propietaria de la casa fue identificada como Juana Carolina Gómez.

Como consecuencia del incendio únicamente se registraron daños materiales y no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

Una vivienda y un edificio se incendiaron con minutos de diferencia en San Miguel de Tucumán

Nuevo incendio en un edificio

Pocos minutos después, a las 12.30, una nueva alarma volvió a movilizar a los bomberos. En esta oportunidad, una llamada alertó sobre un incendio en un edificio ubicado en Santa Fe 146.

Hasta el lugar fue enviada otra dotación de la Dirección General de Bomberos, también a cargo del subcomisario Adrián González, para intervenir en la emergencia.

De acuerdo con el adelanto difundido por la fuerza, las causas del incendio y la magnitud de los daños aún se encuentran bajo evaluación, por lo que las autoridades informaron que ampliarán los detalles del procedimiento una vez finalizadas las tareas en el lugar.

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