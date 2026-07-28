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Carrera TT by Paco García: la competencia que también impulsa el turismo deportivo

Corredores de distintas provincias llegarán a Tucumán para participar de una prueba que busca mostrar las Yungas y potenciar a La Sala como destino.

CONVOCATORIA. Cientos de corredores participaron en la última edición de la Carrera TT by Paco García, que este año volverá a reunir atletas de distintas provincias en La Sala.
CONVOCATORIA. Cientos de corredores participaron en la última edición de la Carrera TT by Paco García, que este año volverá a reunir atletas de distintas provincias en La Sala.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Carrera TT by Paco García reunirá próximamente en La Sala, Tucumán, a corredores de varias provincias para competir en trail running e impulsar el turismo deportivo.
  • La competencia crece cada edición atrayendo a atletas que viajan con familias y recorren la zona de San Javier, aprovechando el paisaje de las Yungas para potenciar el destino.
  • La organización busca consolidar el evento como un referente del trail running en el norte argentino y posicionar a Tucumán de forma permanente en el calendario nacional.
Resumen generado con IA

Cada edición de la Carrera TT by Paco García reúne a más atletas provenientes de distintos puntos del país. Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires y Río Negro son algunas de las provincias desde donde llegarán corredores para participar de la competencia de trail running que se desarrollará en La Sala.

Carrera TT by Paco García: cómo serán los recorridos y los puestos de asistencia

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Ese movimiento también genera un impacto turístico. Muchos competidores viajan junto a familiares o amigos y aprovechan el fin de semana para recorrer San Javier y otros atractivos de la provincia, transformando a la carrera en una herramienta de promoción del destino.

Todo listo para la Carrera TT by Paco García: tres distancias y una gran apuesta por el trail tucumano

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Los organizadores sostienen que Tucumán posee escenarios ideales para el trail running y que las Yungas representan uno de los grandes diferenciales frente a otras competencias del país. La intención es seguir posicionando esos paisajes entre los amantes de las carreras de montaña.

Una apuesta que mira al futuro

El crecimiento sostenido del evento alimenta el objetivo de convertir a la Carrera TT by Paco García en una referencia del norte argentino, capaz de atraer cada año a más corredores y consolidar a Tucumán dentro del calendario nacional del trail running.

Carrera TT by Paco García: todo lo que el corredor debe saber antes de la largada

Carrera TT by Paco García: todo lo que el corredor debe saber antes de la largada

Con ese horizonte, la organización apuesta a seguir mejorando servicios, ampliar la convocatoria y fortalecer el vínculo entre deporte, naturaleza y turismo, tres pilares que identifican a una competencia que continúa expandiéndose.

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