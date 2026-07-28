Todo listo para la Carrera TT by Paco García: tres distancias y una gran apuesta por el trail tucumano

Con corredores provenientes de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires y Bariloche, la expectativa de la organización es rozar los 600 participantes y continuar fortaleciendo un evento que ya fue declarado de interés provincial por su impacto deportivo y turístico. “Esperamos que sea una verdadera fiesta y que quienes nos visiten se vayan con ganas de volver. Queremos que la Carrera TT by Paco García sea la gran carrera de trail del NOA”, resumió Loza, sintetizando el espíritu de una competencia que busca crecer al mismo ritmo que el deporte en la región.