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Todo listo para la Carrera TT by Paco García: tres distancias y una gran apuesta por el trail tucumano

La cuarta edición se correrá el sábado en La Sala. Con distancias de 15, 22 y 42 km, cerca de 600 corredores, un fuerte operativo de seguridad y más de $4,6 millones en premios.

ACCIÓN. Los participantes atravesarán senderos, desniveles y paisajes característicos de La Sala, escenario de la cuarta edición de la Carrera TT by Paco García.
ACCIÓN. Los participantes atravesarán senderos, desniveles y paisajes característicos de La Sala, escenario de la cuarta edición de la Carrera TT by Paco García.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán Trail realizará este sábado la 4.ª Carrera TT by Paco García en La Sala, San Javier, reuniendo a 600 atletas para posicionar a la provincia en el trail running.
  • Organizada por corredores, la prueba suma la distancia de 42 km a las de 15 km y 22 km, con un fuerte operativo de seguridad, puestos de hidratación y $4,6 millones en premios.
  • Declarado de interés provincial, el evento busca consolidarse como la competencia de trail de referencia en el NOA, impulsando el turismo y la economía deportiva local.
Resumen generado con IA

Las Yungas tucumanas volverán a convertirse en el escenario de una de las competencias de montaña de mayor crecimiento de la región. Este sábado se disputará la cuarta edición de la Carrera TT by Paco García, una prueba que reunirá a corredores de distintos puntos del país en La Sala, San Javier, con el objetivo de seguir posicionando a la provincia como un destino de referencia para el trail running.

Detrás de la organización se encuentra Tucumán Trail SAS, con Roberto Parodi como director deportivo y Carolina Lobo, María Inés Salvatierra y Ariel Loza entre los principales responsables del evento. Todos coinciden en un concepto: la carrera nació desde la experiencia de quienes también compiten en la montaña y conocen las necesidades del corredor.

“Nos focalizamos muchísimo en mimar al corredor porque quienes organizamos esta carrera somos corredores de trail. Queremos que el participante reciba exactamente aquello por lo que pagó: correr y disfrutar”, explicó Lobo, quien remarcó que la calidad organizativa fue el principal motivo por el que el evento creció año tras año.

La historia comenzó con una carrera interna del grupo de entrenamiento TT, liderado por Parodi. La respuesta fue tan positiva que decidieron abrirla al público y transformarla en una competencia con estándares profesionales. “Pensamos que Tucumán debía tener una gran carrera de trail running, con organización, seguridad y servicios de calidad”, dijo Salvatierra.

Para Loza, además, la competencia representa una oportunidad para mostrar el potencial natural de la provincia. “Queremos que la gente conozca las sendas que tenemos en Tucumán. Son realmente maravillosas. Quizás nos falten los lagos del Sur, pero tenemos lugares excepcionales para organizar carreras y mostrar todo lo que ofrece nuestra provincia”, señaló.

Tres distancias para todos los niveles

La Carrera TT by Paco García ofrecerá recorridos adaptados a distintos perfiles. Los 15 kilómetros tendrán un recorrido de 14,18 kilómetros con 334 metros de desnivel positivo, pensado para quienes se inician en el trail.

Los 22 kilómetros presentarán un desafío intermedio, con 22,7 kilómetros y 808 metros de desnivel, mientras que la gran novedad será el estreno del maratón de montaña de 42 kilómetros, con 41,29 kilómetros y 1.470 metros de desnivel positivo, reservado para los corredores más experimentados.

Puestos de abastecimiento

La organización también preparó un importante esquema de abastecimiento. Los 15K contarán con puestos de hidratación en los kilómetros 6 y 11; los 22K tendrán tres estaciones ubicadas en los kilómetros 6, 13 y 19; mientras que los 42K dispondrán de cuatro puestos distribuidos en los kilómetros 6, 15, 23 y 28, además de controles permanentes a lo largo del recorrido.

Corredores destacados

Entre las principales figuras confirmadas aparecen los integrantes del seleccionado argentino de trail Felipe Collazo y Patricio González, además de atletas como Ezequiel Chavarría, Jorge “Loco” Larry, Agustina Landers, Rosario Rodríguez del Busto, Matías Max Fois, Mauro Daruich, Marcela Casadey y Nicolás Capetta, entre otros.

Todo lo que hay que saber antes de largar

La acreditación se realizará este viernes, de 10 a 20, en Alter Point (avenida Presidente Perón 2300), donde los participantes deberán presentar el DNI y el apto médico para retirar el kit. Las largadas serán escalonadas desde La Sala: los 42K comenzarán a las 9, los 22K a las 10 y los 15K a las 10.30.

El kit incluirá remera oficial, número con chip de cronometraje, bolsa del corredor, barras de cereal, gel energético, bebida isotónica y distintos obsequios aportados por los sponsors. Todos los participantes que completen el recorrido recibirán la medalla finisher.

La seguridad volverá a ser uno de los pilares de la organización. Habrá Policía, Bomberos, ambulancias, cuerpo médico, seguro deportivo, patrullas de asistencia, circuitos completamente señalizados y un sistema de evacuación preparado para cualquier contingencia. Además, el predio contará con puestos de comida y bebidas para corredores y acompañantes.

Importantes premios

La competencia repartirá más de $4.600.000 en premios, además de reconocimientos para la clasificación general y para las distintas categorías de damas y caballeros.

Con corredores provenientes de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires y Bariloche, la expectativa de la organización es rozar los 600 participantes y continuar fortaleciendo un evento que ya fue declarado de interés provincial por su impacto deportivo y turístico. “Esperamos que sea una verdadera fiesta y que quienes nos visiten se vayan con ganas de volver. Queremos que la Carrera TT by Paco García sea la gran carrera de trail del NOA”, resumió Loza, sintetizando el espíritu de una competencia que busca crecer al mismo ritmo que el deporte en la región.

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