Carrera TT by Paco García: todo lo que el corredor debe saber antes de la largada

La experiencia de trail running comenzará un día antes de la largada de la Carrera TT by Paco García. El viernes, de 10 a 20, se realizará la acreditación oficial en Alter Point (avenida Presidente Perón 2300), donde cada participante deberá presentar su DNI y el certificado de aptitud física exigido por la organización. Ese trámite será indispensable para retirar el kit y quedar habilitado para competir en cualquiera de las tres distancias previstas.