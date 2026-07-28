Carrera TT by Paco García: todo lo que el corredor debe saber antes de la largada

Resumen para apurados
- Este sábado se disputará la Carrera TT by Paco García en La Sala, Tucumán, con tres distancias de trail running para cientos de competidores acreditados previamente.
- La acreditación será el viernes en Alter Point con DNI y apto físico obligatorios para retirar el kit con chip, remera y productos. La competencia iniciará a las 9.
- El evento busca consolidar el trail running en Tucumán, promoviendo el turismo deportivo y el atletismo de montaña con alta concurrencia de corredores locales y regionales.
La experiencia de trail running comenzará un día antes de la largada de la Carrera TT by Paco García. El viernes, de 10 a 20, se realizará la acreditación oficial en Alter Point (avenida Presidente Perón 2300), donde cada participante deberá presentar su DNI y el certificado de aptitud física exigido por la organización. Ese trámite será indispensable para retirar el kit y quedar habilitado para competir en cualquiera de las tres distancias previstas.
Durante la acreditación, los corredores recibirán la remera oficial, el número con chip para el cronometraje, la bolsa del competidor y los distintos productos aportados por los sponsors. La organización recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar demoras y aprovechar la jornada para despejar dudas sobre el circuito y la logística.
El sábado la actividad comenzará temprano en La Sala. La prueba de 42 kilómetros largará a las 9; los 22 kilómetros lo harán a las 10 y los 15 kilómetros, media hora después. Las salidas serán puntuales, por lo que se aconseja llegar con suficiente anticipación para estacionar, realizar el calentamiento y ubicarse en el sector correspondiente.
Lo que recibirá cada participante
Además de la remera técnica y el chip electrónico, el kit incluirá barras de cereal, gel energético, bebida isotónica y distintos obsequios de los patrocinadores. Al finalizar el recorrido, todos los corredores recibirán la medalla finisher, uno de los recuerdos más esperados de la jornada.