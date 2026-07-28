Carrera TT by Paco García: cómo serán los recorridos y los puestos de asistencia

Resumen para apurados
- Tucumán albergará la 4.ª edición de la Carrera TT by Paco García, sumando por primera vez los 42 km en los senderos de las Yungas para atletas de distinto nivel.
- El evento ofrecerá tres distancias (15, 22 y 42 km) con puestos estratégicos de hidratación, abastecimiento y señalización para garantizar la asistencia técnica.
- La incorporación del maratón de montaña busca consolidar a Tucumán como un punto clave para el trail running y potenciar el turismo deportivo en la región.
La cuarta edición de la Carrera TT by Paco García ofrecerá tres propuestas diferentes para que tanto corredores principiantes como experimentados encuentren un desafío acorde a su preparación. Los 15 kilómetros serán la puerta de ingreso al trail running, mientras que los 22 kilómetros elevarán la exigencia con mayor desnivel y sectores técnicos.
La gran novedad llegará con el estreno del maratón de montaña de 42 kilómetros, una distancia reservada para atletas con experiencia en este tipo de competencias. El recorrido atravesará senderos, ascensos y descensos característicos de las Yungas tucumanas, uno de los principales atractivos del evento.
Cada circuito contará con un esquema específico de asistencia. Los corredores dispondrán de puestos de hidratación y abastecimiento distribuidos estratégicamente para reponer líquidos y energía, además de personal de control encargado de orientar a los participantes durante toda la prueba.
Una senda marcada de principio a fin
La organización pondrá especial énfasis en la señalización del recorrido para evitar desvíos o pérdidas. También habrá voluntarios distribuidos en distintos sectores, preparados para asistir a quienes necesiten ayuda durante la competencia.
La intención es que cada atleta pueda concentrarse exclusivamente en correr, disfrutando de un circuito diseñado para combinar exigencia física con algunos de los paisajes más atractivos de las Yungas tucumanas.