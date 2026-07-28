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Carrera TT by Paco García: cómo serán los recorridos y los puestos de asistencia

Las tres distancias fueron diseñadas para diferentes niveles de experiencia y contarán con hidratación, abastecimiento, controles y asistencia durante todo el recorrido.

MONTAÑA. Los circuitos de la Carrera TT by Paco García combinan senderos, cauces y desniveles que ponen a prueba la resistencia y la técnica de los participantes.
MONTAÑA. Los circuitos de la Carrera TT by Paco García combinan senderos, cauces y desniveles que ponen a prueba la resistencia y la técnica de los participantes.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán albergará la 4.ª edición de la Carrera TT by Paco García, sumando por primera vez los 42 km en los senderos de las Yungas para atletas de distinto nivel.
  • El evento ofrecerá tres distancias (15, 22 y 42 km) con puestos estratégicos de hidratación, abastecimiento y señalización para garantizar la asistencia técnica.
  • La incorporación del maratón de montaña busca consolidar a Tucumán como un punto clave para el trail running y potenciar el turismo deportivo en la región.
Resumen generado con IA

La cuarta edición de la Carrera TT by Paco García ofrecerá tres propuestas diferentes para que tanto corredores principiantes como experimentados encuentren un desafío acorde a su preparación. Los 15 kilómetros serán la puerta de ingreso al trail running, mientras que los 22 kilómetros elevarán la exigencia con mayor desnivel y sectores técnicos.

La gran novedad llegará con el estreno del maratón de montaña de 42 kilómetros, una distancia reservada para atletas con experiencia en este tipo de competencias. El recorrido atravesará senderos, ascensos y descensos característicos de las Yungas tucumanas, uno de los principales atractivos del evento.

Todo listo para la Carrera TT by Paco García: tres distancias y una gran apuesta por el trail tucumano

Todo listo para la Carrera TT by Paco García: tres distancias y una gran apuesta por el trail tucumano

Cada circuito contará con un esquema específico de asistencia. Los corredores dispondrán de puestos de hidratación y abastecimiento distribuidos estratégicamente para reponer líquidos y energía, además de personal de control encargado de orientar a los participantes durante toda la prueba.

Carrera TT by Paco García: cómo serán los recorridos y los puestos de asistencia

Una senda marcada de principio a fin

La organización pondrá especial énfasis en la señalización del recorrido para evitar desvíos o pérdidas. También habrá voluntarios distribuidos en distintos sectores, preparados para asistir a quienes necesiten ayuda durante la competencia.

Carrera TT by Paco García: todo lo que el corredor debe saber antes de la largada

Carrera TT by Paco García: todo lo que el corredor debe saber antes de la largada

La intención es que cada atleta pueda concentrarse exclusivamente en correr, disfrutando de un circuito diseñado para combinar exigencia física con algunos de los paisajes más atractivos de las Yungas tucumanas.

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