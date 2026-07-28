Carrera TT by Paco García: cómo serán los recorridos y los puestos de asistencia

La cuarta edición de la Carrera TT by Paco García ofrecerá tres propuestas diferentes para que tanto corredores principiantes como experimentados encuentren un desafío acorde a su preparación. Los 15 kilómetros serán la puerta de ingreso al trail running, mientras que los 22 kilómetros elevarán la exigencia con mayor desnivel y sectores técnicos.