Fuerte retroceso de la confianza en el Gobierno: el índice de Di Tella cayó un 6,5% en julio

La correlación con las expectativas económicas sigue siendo total. Mientras que aquellos que esperan una mejora económica califican al Gobierno con un sólido 4,15, quienes prevén un deterioro le otorgan un magro 0,33. Con una contracción acumulada del "1,5% desde el cierre de 2025, el informe de Di Tella sugirió que el "crédito social" del Gobierno enfrenta su desafío más complejo frente a una opinión pública que vuelve a mostrar signos de agotamiento.