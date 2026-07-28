Fuerte retroceso de la confianza en el Gobierno: el índice de Di Tella cayó un 6,5% en julio

Resumen para apurados
- En julio, la confianza en el Gobierno de Javier Milei en Argentina cayó un 6,5% según la Universidad Di Tella, impulsada por el deterioro en la percepción del gasto público.
- El indicador se situó en 1,94 puntos, acumulando una baja interanual del 21%. El desplome fue más severo entre los jóvenes (-23%) y en el Gran Buenos Aires (-10,9%).
- El índice alcanzó su nivel más bajo en la gestión actual, quedando por debajo de mandatos anteriores al mes 31 y evidenciando un creciente agotamiento de la opinión pública.
Tras un breve respiro en junio, la percepción pública sobre Javier Mileivolvió a terreno negativo. Según el "Índice de Confianza en el Gobierno (ICG)", elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador registró una caída del 6,5% en julio, ubicándose en 1,94 puntos (en una escala de 0 a 5).
Este retroceso retomó la tendencia decreciente que marcó casi todo el 2026 y arroja una alarmante caída interanual del 21%.
Los pilares que más se deterioran
El informe detalló que el pesimismo no es uniforme, sino que afecta áreas críticas de la percepción administrativa. De los cinco componentes que integran el índice, cuatro sufrieron bajas sensibles. La "Eficiencia en la administración del gasto" fue el rubro más castigado, con un desplome del 15,4%.
Le siguieron la "Capacidad para resolver problemas" (-7,3%) y la "Preocupación por el interés general" (-6,9%). En contraste, el único valor que logró mantenerse estable fue la "Honestidad de los funcionarios", que apenas varió un -0,4%, consolidándose como el atributo más resiliente de la gestión actual, a pesar del desgaste generalizado del programa de gobierno.
El impacto geográfico y el desencanto de la juventud
El análisis demográfico reveló que la pérdida de confianza se concentró en sectores que anteriormente habían mostrado mayor apoyo. El segmento de los jóvenes (18 a 29 años) protagonizó la caída más estrepitosa con un -23%, seguido por el grupo de hombres, donde el indicador retrocedió un 11,3%. Por el contrario, la confianza entre las mujeres mostró una leve mejora del 2,8%.
Geográficamente, el Gran Buenos Aires (GBA) fue el epicentro del descontento con una contracción del 10,9%, mientras que el interior del país -si bien también registró una baja del 4,7%- sigue siendo la región donde el Ejecutivo conserva sus mejores niveles de aprobación. Además, el estudio destaca un dato clave: la confianza se desplomó un 25,9% entre quienes fueron víctimas de delitos en el último año.
Un desgaste que se acelera
En el plano comparativo, la gestión de Javier Milei alcanzó en julio su promedio de confianza más bajo desde el inicio del mandato, situándose en 2,37 puntos. Si se analiza el desempeño al llegar al mes 31 de gestión, el valor actual de 1,94 queda por debajo de los registros obtenidos por Mauricio Macri (2,01) y Néstor Kirchner (2,26) en el mismo periodo de sus mandatos.
La correlación con las expectativas económicas sigue siendo total. Mientras que aquellos que esperan una mejora económica califican al Gobierno con un sólido 4,15, quienes prevén un deterioro le otorgan un magro 0,33. Con una contracción acumulada del "1,5% desde el cierre de 2025, el informe de Di Tella sugirió que el "crédito social" del Gobierno enfrenta su desafío más complejo frente a una opinión pública que vuelve a mostrar signos de agotamiento.