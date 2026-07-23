Javier Bardem explicó su postura ante la final del Mundial y responsabilizó a Milei por las críticas a Argentina
En un mensaje difundido por Instagram, el actor defendió su afecto por Argentina, rechazó las acusaciones de haber descalificado al país y volvió a cuestionar el respaldo de Milei a Netanyahu
Resumen para apurados
- El actor Javier Bardem aclaró en Instagram que ama a Argentina y responsabilizó al presidente Javier Milei por las críticas al país debido a su apoyo a Benjamín Netanyahu.
- Tras declarar que la postura geopolítica de Milei tensionó el ambiente deportivo, Bardem negó tildar de racista al país y reafirmó su admiración por la cultura argentina.
- El descargo expone el impacto de la política exterior en la imagen internacional de Argentina, generando respaldo de figuras públicas como Lucía Galán y Zoe Saldaña.
Javier Bardem acaba de publicar un video explicando sus dichos sobre el ambiente que se generó en el partido entre Argentina y España. En su descargo, trasladó el clima de tensión al conflicto entre Palestina e Israel y apuntó contra la postura de apoyo de Javier Milei hacia Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, a quien Nueva York acaba de declarar criminal de guerra.
Hace apenas unos días, el actor español dio una entrevista para el canal estadounidense Zeteo. “Cuando un presidente apoya tan abiertamente a un criminal de guerra como Netanyahu, realmente quieres apoyar al otro equipo que no apoya a un criminal de guerra”, dijo Bardem en la entrevista. Aunque aclaró que los terroristas de Hamás también deben ser juzgados por los mismos crímenes, Bardem se posicionó del lado de Palestina. “Lo que Israel ha estado haciendo por años es un genocidio”, evaluó.
Javier Bardem en contra del apoyo de Milei a Israel
El actor también indicó que el apoyo de Milei y el orgullo manifiesto que siente por Israel “ha añadido este peso extra al partido”. “No creo que pertenezca al partido –agregó–, pero claro que está en el ambiente y no creo que sea justo porque hay mucha gente en Argentina que no apoya a Milei”.
El miércoles por la mañana, Bardem también compartió los vídeos de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, tildando a Netanyahu de “criminal de guerra” y “arquitecto de un genocidio horrendo” y asegurando que, si el primer ministro israelí llegara a su ciudad, quedaría arrestado. Pero más tarde se retractó, reconociendo que no tiene el poder para dejar preso a Netanyahu.
Bardem explicó su postura sobre Argentina
Desde su cuenta de Instagram, Bardem decidió esclarecer su postura, insistiendo en que hubo cosas que nunca dijo y nunca diría, como que Argentina era un país xenófobo o racista. “Decía que era injusto que se juzgase a la Selección argentina por las actitudes del presidente argentino Milei, puesto que no representa a la gran mayoría de argentinos”, empezó. También consideró injusto que por el apoyo de Milei a Netanyahu el público del Mundial apoyara al país contrario.
Post Instagram
“Yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración en el aspecto cultural, cinematográfico, actoral, social, político y en el aspecto personal”, prosiguió. Destacó que Argentina es una inspiración para España por el proceso de reparación y justicia a las víctimas de la dictadura militar. “A nivel personal necesitaría mucho tiempo para contarles la cantidad de personas tan importantes en mi vida de origen argentino que significan tanto para mí a todos los niveles”, reflexiónó.
Entre los comentarios que recibió el vídeo, Lucía Galán, cantante de “Pimpinela”, fue una de las primeras en agradecer la aclaración. La actriz Zoe Saldaña también dejó su comentario con un emoji de un brazo en pose de fuerza para demostrar su apoyo al actor español.