Javier Bardem explicó su postura ante la final del Mundial y responsabilizó a Milei por las críticas a Argentina

“Yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración en el aspecto cultural, cinematográfico, actoral, social, político y en el aspecto personal”, prosiguió. Destacó que Argentina es una inspiración para España por el proceso de reparación y justicia a las víctimas de la dictadura militar. “A nivel personal necesitaría mucho tiempo para contarles la cantidad de personas tan importantes en mi vida de origen argentino que significan tanto para mí a todos los niveles”, reflexiónó.