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Monotributo de agosto 2026: cómo quedan los nuevos topes de Arca y qué hay que tener en cuenta para la recategorización

Con un incremento aplicado a los ingresos acumulados, los contribuyentes deben revisar sus números para evitar el paso automático al régimen general.

Monotributo de agosto 2026: cómo quedan los nuevos topes de Arca y qué hay que tener en cuenta para la recategorización
ARCA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA aplicó en agosto de 2026 un aumento del 16,8% en topes y cuotas del monotributo en Argentina para reajustar los valores frente a la inflación y la recategorización.
  • Los contribuyentes deben evaluar sus ingresos brutos acumulados del último año para realizar la recategorización correspondiente al segundo semestre de 2026.
  • El reajuste busca evitar el paso automático al régimen general de IVA y Ganancias, garantizando la continuidad en el sistema simplificado ante variaciones de precios.
Resumen generado con IA

LaAgencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó una actualización del 16,8% en los límites de facturación y en las cuotas mensuales del régimen simplificado del monotributo. Los montos ajustados regirán para el proceso de recategorización del segundo semestre de 2026, impactando en las obligaciones con vencimiento a partir de agosto.

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Aunque la normativa evalúa los ingresos brutos acumulados durante el último año, numerosos contribuyentes monitorean sus montos de forma mensual. Esta práctica les permite controlar la facturación periódica y prevenir eventuales excesos sobre las escalas asignadas.

Cuánto se puede facturar por mes según la categoría

Categoría Facturación mensual orientativa

A) Hasta $1.000.784,20
B) Hasta $1.466.265,23
C) Hasta $2.055.874,53
D) Hasta $2.552.387,62
E) Hasta $3.002.352,61
F) Hasta $3.762.638,28
G) Hasta $4.499.649,91
H) Hasta $6.827.055,03
I) Hasta $7.641.646,83
J) Hasta $8.751.043,27
K) Hasta $10.550.903,23

Cuándo corresponde recategorizarse

Los contribuyentes que excedan los parámetros permitidos deberán completar el procedimiento de recategorización en el régimen simplificado. Ante el eventual traspaso del límite superior del sistema, corresponderá la incorporación al régimen general, asumiendo la liquidación de IVA y Ganancias según las pautas legales vigentes.

El reajuste de las escalas persigue adaptar los valores a la dinámica económica y a la fluctuación de los precios en el mercado. Por este motivo, la verificación minuciosa de la facturación resulta fundamental antes de convalidar la escala correspondiente al segundo semestre de 2026.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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