Monotributo de agosto 2026: cómo quedan los nuevos topes de Arca y qué hay que tener en cuenta para la recategorización

LaAgencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó una actualización del 16,8% en los límites de facturación y en las cuotas mensuales del régimen simplificado del monotributo. Los montos ajustados regirán para el proceso de recategorización del segundo semestre de 2026, impactando en las obligaciones con vencimiento a partir de agosto.