Inocencia Fiscal: ARCA reglamentó el pago del adicional del 50% para tramitarla

Cómo se trámita la inocencia fiscal en ARCA

El comprobante sirve como prueba suficiente ante la Justicia para demostrar el ingreso efectivo del dinero. Los interesados deben presentar esta documentación en el expediente correspondiente junto con los pagos de la deuda principal y sus accesorios. En caso de que el tribunal rechace el pedido de extinción, el contribuyente puede solicitar la devolución del importe mediante un trámite de repetición.