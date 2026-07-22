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ARCA aumentó las cuotas del monotributo un 16,8%: cómo realizar la recategorización

ARCA puso en marcha el esquema para la segunda mitad del año. Conoce las fechas límites para actualizar los datos registrados durante los últimos 12 meses y cuándo se paga la primera cuota ajustad

ARCA aumentó las cuotas del monotributo un 16,8%: cómo realizar la recategorización
ARCA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA aplicó desde el 1 de agosto un aumento del 16,8% en cuotas y topes del monotributo en Argentina para ajustar las escalas según la inflación del primer semestre.
  • Los contribuyentes deben recategorizarse en el sitio web de ARCA antes del 5 de agosto, y la primera cuota con el nuevo cuadro tarifario vencerá el 20 de agosto.
  • Este reajuste define los nuevos límites de facturación y montos a pagar para el segundo semestre, adecuando la carga tributaria a los ingresos reales de los trabajadores.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema del monotributo desde el 1 de agosto, el cual contempla una suba del 16,8% sobre las cuotas mensuales y los techos de facturación. Este incremento toma como referencia la dinámica inflacionaria del primer semestre calculada por el Indec. A raíz de estos cambios, los contribuyentes ya cuentan con la opción de revisar su situación y solicitar el cambio de escala basándose en la actividad del último año.

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Quienes necesiten completar la gestión tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para concretarla de manera regular. Por su parte, la liquidación correspondiente al ciclo entrante incorporará las tarifas ajustadas a partir del 20 de agosto, jornada límite fijada para efectuar la cancelación periódica del servicio tributario.

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Cómo hacer la recategorización del monotributo

Para completar el trámite, hay que seguir estos pasos:

1. Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.
2. Acceder al servicio Monotributo.
3. Seleccionar la opción "Recategorizarme".
4. Revisar la información disponible y hacer clic en "Continuar recategorización".
5. Actualizar los datos, si corresponde.
6. Confirmar el trámite y descargar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.

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Nuevas escalas del monotributo desde agosto

Los nuevos topes anuales de facturación quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría Facturación anual

  • A Hasta $12.009.410,45
  • B Hasta $17.595.182,74
  • C Hasta $24.670.494,31
  • D Hasta $30.628.651,43
  • E Hasta $36.028.231,33
  • F Hasta $45.151.659,41
  • G Hasta $53.995.798,87
  • H Hasta $81.924.660,37
  • I Hasta $91.699.761,90
  • J Hasta $105.012.519,20
  • K Hasta $126.610.838,75
  • Categoría Servicios Bienes
  • A $49.527,18 $49.527,18
  • B $56.379,08 $56.379,08
  • C $66.020,12 $64.530,58
  • D $84.612,93 $82.564,81
  • E $119.811,45 $108.267,51
  • F $150.784,21 $129.930,65
  • G $230.312,94 $158.815,05
  • H $522.706,68 $317.895,01
  • I $963.747,86 $474.992,78
  • J $1.167.299,76 $580.793,69
  • K $1.614.446,04 $702.103,24
Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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