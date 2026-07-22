ARCA aumentó las cuotas del monotributo un 16,8%: cómo realizar la recategorización

Resumen para apurados
- ARCA aplicó desde el 1 de agosto un aumento del 16,8% en cuotas y topes del monotributo en Argentina para ajustar las escalas según la inflación del primer semestre.
- Los contribuyentes deben recategorizarse en el sitio web de ARCA antes del 5 de agosto, y la primera cuota con el nuevo cuadro tarifario vencerá el 20 de agosto.
- Este reajuste define los nuevos límites de facturación y montos a pagar para el segundo semestre, adecuando la carga tributaria a los ingresos reales de los trabajadores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema del monotributo desde el 1 de agosto, el cual contempla una suba del 16,8% sobre las cuotas mensuales y los techos de facturación. Este incremento toma como referencia la dinámica inflacionaria del primer semestre calculada por el Indec. A raíz de estos cambios, los contribuyentes ya cuentan con la opción de revisar su situación y solicitar el cambio de escala basándose en la actividad del último año.
Quienes necesiten completar la gestión tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para concretarla de manera regular. Por su parte, la liquidación correspondiente al ciclo entrante incorporará las tarifas ajustadas a partir del 20 de agosto, jornada límite fijada para efectuar la cancelación periódica del servicio tributario.
Cómo hacer la recategorización del monotributo
Para completar el trámite, hay que seguir estos pasos:
1. Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.
2. Acceder al servicio Monotributo.
3. Seleccionar la opción "Recategorizarme".
4. Revisar la información disponible y hacer clic en "Continuar recategorización".
5. Actualizar los datos, si corresponde.
6. Confirmar el trámite y descargar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.
Nuevas escalas del monotributo desde agosto
Los nuevos topes anuales de facturación quedaron establecidos de la siguiente manera:
Categoría Facturación anual
- A Hasta $12.009.410,45
- B Hasta $17.595.182,74
- C Hasta $24.670.494,31
- D Hasta $30.628.651,43
- E Hasta $36.028.231,33
- F Hasta $45.151.659,41
- G Hasta $53.995.798,87
- H Hasta $81.924.660,37
- I Hasta $91.699.761,90
- J Hasta $105.012.519,20
- K Hasta $126.610.838,75
- Categoría Servicios Bienes
- A $49.527,18 $49.527,18
- B $56.379,08 $56.379,08
- C $66.020,12 $64.530,58
- D $84.612,93 $82.564,81
- E $119.811,45 $108.267,51
- F $150.784,21 $129.930,65
- G $230.312,94 $158.815,05
- H $522.706,68 $317.895,01
- I $963.747,86 $474.992,78
- J $1.167.299,76 $580.793,69
- K $1.614.446,04 $702.103,24