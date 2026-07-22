ARCA aumentó las cuotas del monotributo un 16,8%: cómo realizar la recategorización

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema del monotributo desde el 1 de agosto, el cual contempla una suba del 16,8% sobre las cuotas mensuales y los techos de facturación. Este incremento toma como referencia la dinámica inflacionaria del primer semestre calculada por el Indec. A raíz de estos cambios, los contribuyentes ya cuentan con la opción de revisar su situación y solicitar el cambio de escala basándose en la actividad del último año.