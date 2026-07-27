Alexis Canelo firmó con Atlético Tucumán y ya es oficialmente refuerzo del "Decano"

Alexis Canelo ya es oficialmente jugador de Atlético. El delantero tucumano firmó su contrato con la institución y quedó formalizada su incorporación al plantel que dirige Julio César Falcioni.
Tras rubricar su vínculo, el atacante iniciará este martes una nueva etapa con la camiseta del "Decano", donde comenzará a entrenarse junto a sus nuevos compañeros.
Canelo se suma como uno de los refuerzos de Atlético para afrontar lo que resta de la temporada, aportando experiencia luego de su extensa trayectoria en el fútbol argentino y mexicano.
Con la firma ya concretada, el club oficializó la llegada del delantero, que quedó a disposición del cuerpo técnico para iniciar su preparación y buscar un lugar en el equipo en las próximas fechas.
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