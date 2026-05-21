Video: Gran Hermano revolucionó la casa con 13 ingresos y un regreso sorpresa

Sin embargo, el cierre de la noche quedó marcado por una sorpresa total. Las cámaras enfocaron la puerta principal y apareció una mujer vestida completamente de negro, con el rostro cubierto por un abanico de plumas. Segundos después se reveló la identidad: Andrea del Boca regresó oficialmente al reality, pese a no contar todavía con el alta médica definitiva.