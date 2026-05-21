Video: Gran Hermano revolucionó la casa con 13 ingresos y un regreso sorpresa

Resumen para apurados
- Telefe alteró la dinámica de Gran Hermano Argentina al ingresar anoche a 13 participantes entre nuevos y repechajes, sumando el sorpresivo regreso de Andrea del Boca al juego.
- Con la premisa de "resetear la casa", el conductor Santiago del Moro presentó a nueve nuevos jugadores, dos reingresos por repechaje, un Golden Ticket y una vuelta inesperada.
- Esta masiva renovación reconfigura las alianzas y estrategias del reality, prometiendo un fuerte impacto en el rating y una convivencia totalmente renovada de cara al futuro.
La casa de Gran Hermano vivió una de sus galas más impactantes desde el inicio de la temporada. Con nuevos participantes, repechajes y el inesperado regreso de una figura reconocida, el reality de Telefe cambió por completo su dinámica y dejó una noche cargada de sorpresas.
La emisión conducida por Santiago del Moro arrancó con una frase que anticipó el caos dentro de la casa: “La casa se resetea”. Y así fue. En una gala especial ingresaron nueve jugadores nuevos y cuatro exparticipantes que volvieron gracias al repechaje y los Golden Tickets.
Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada
La primera en ingresar fue Charlotte Caniggia, quien aseguró que se considera “un ser de luz”, aunque reconoció que en las peleas puede mostrarse “media mala”. Su llegada provocó una inmediata reacción entre los participantes.
También se sumó Matías Hanssen, un emprendedor tucumano radicado en Buenos Aires, que se definió como extremadamente competitivo y dispuesto a jugar “sin inhibiciones”.
Otra de las incorporaciones fue Nenu López, modelo y bailarina oriunda de Galicia, España, quien aseguró querer romper prejuicios sobre las rubias. A ella se sumó Sebastián Cola, recordado por un casting viral, quien se presentó como “el jugador más peligroso” de la edición.
Entre las nuevas figuras también apareció Tatiana Luna, Miss Uruguay y estudiante de abogacía, además del artista JC López, dedicado al baile y al striptease.
La influencer Steffy Pereira fue una de las participantes más ovacionadas de la noche. Durante su presentación, reveló que llegó a dormir en la calle para poder cumplir el sueño de entrar al reality.
Otro de los ingresos destacados fue el de Leandro Nigro, streamer e influencer ligado al mundo del fútbol y fanático de San Lorenzo de Almagro. La última nueva participante anunciada fue Mariela Prieto, esposa del exfutbolista Claudio García, quien aseguró que llegó al programa para competir y disfrutar del desafío.
Repechaje, Golden Tickets y el regreso inesperado que sorprendió a todos
La gala también tuvo lugar para los regresos. Yisela “Yipio” Pintos logró volver a la casa gracias al repechaje, mientras que Lola Tomaszeuski consiguió una nueva oportunidad tras recibir el respaldo del público.
Uno de los momentos más celebrados fue el ingreso de Brian Sarmiento mediante uno de los Golden Tickets. El exjugador no ocultó su emoción y salió corriendo rumbo a la casa apenas escuchó su nombre.
Sin embargo, el cierre de la noche quedó marcado por una sorpresa total. Las cámaras enfocaron la puerta principal y apareció una mujer vestida completamente de negro, con el rostro cubierto por un abanico de plumas. Segundos después se reveló la identidad: Andrea del Boca regresó oficialmente al reality, pese a no contar todavía con el alta médica definitiva.