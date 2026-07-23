Gran Hermano: aseguran que la tucumana Sol Abraham dejó una millonaria deuda de expensas

En LAM recordaron que estuvo casada con Marcelo Da Corte, con quien tuvo una hija. Según indicaron en el programa, ambos se conocieron mientras trabajaban en un canal de música y, tras la separación, él optó por mantenerse alejado de la exposición mediática y no ser relacionado con la participación televisiva de su expareja. Hasta el momento, Sol Abraham no se pronunció públicamente sobre las versiones difundidas en el programa de América TV.