Gran Hermano: aseguran que la tucumana Sol Abraham dejó una millonaria deuda de expensas
Mientras permanece aislada en la casa de Gran Hermano, Sol Abraham quedó envuelta en una polémica luego de que en LAM aseguraran que mantiene una importante deuda de expensas y mostraran testimonios sobre un presunto conflicto con vecinos.
Resumen para apurados
- Revelaron en el programa LAM que la participante de Gran Hermano, Sol Abraham, acumula una deuda de $1,6 millones en expensas de su departamento en Recoleta.
- La deuda figura a nombre de su expareja. Vecinos denunciaron además tensiones de convivencia y el intento de cancelar parte del monto con un cheque sin fondos.
- La polémica expone mediáticamente a la participante dentro del reality, lo que podría impactar en la percepción del público y en su continuidad en el juego.
Mientras continúa su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una información difundida en el programa LAM. Según revelaron en el ciclo de América TV, la participante tucumana tendría una importante deuda de expensas en el edificio de Recoleta donde vivía antes de ingresar al reality.
De acuerdo con lo informado por el panelista Pepe Ochoa, el monto adeudado sería de aproximadamente 1.600.000 pesos. Siempre según esa versión, las expensas figurarían a nombre de su expareja, aunque el usufructo del departamento correspondería a Sol Abraham.
"Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella", sostuvo Ochoa durante el programa.
Qué dijeron en LAM sobre el supuesto conflicto de Sol Abraham con sus vecinos
En el mismo ciclo también aseguraron que la presunta deuda no sería el único motivo de conflicto en el edificio. Según relató el panelista, algunos vecinos habrían mantenido diferencias con la participante por distintas situaciones ocurridas en el consorcio.
Entre las versiones mencionadas, señalaron que habría existido una relación tensa con el encargado del edificio y que también se habrían producido discusiones con otros empleados. Además, afirmaron que en reiteradas oportunidades se le habrían solicitado tareas fuera del horario habitual.
El cheque sin fondos que, según LAM, agravó la situación
Durante el programa también se afirmó que la polémica habría escalado cuando Sol Abraham intentó cancelar parte de la deuda mediante un cheque que no contaba con fondos suficientes. "Quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos", aseguró Pepe Ochoa.
Además, LAM difundió el testimonio de un vecino del edificio que, sin mencionar directamente a la participante, habló de un propietario que acumularía una deuda desde hace varios meses. "Lo venimos soportando hace meses. Paga un mes y después deja de pagar varias cuotas", expresó.
Quién es Sol Abraham, la tucumana que participa en Gran Hermano Generación Dorada
Antes de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, Solange Gómez Abraham, conocida públicamente como Sol Abraham, mostraba en sus redes sociales un estilo de vida asociado al lujo.
En LAM recordaron que estuvo casada con Marcelo Da Corte, con quien tuvo una hija. Según indicaron en el programa, ambos se conocieron mientras trabajaban en un canal de música y, tras la separación, él optó por mantenerse alejado de la exposición mediática y no ser relacionado con la participación televisiva de su expareja. Hasta el momento, Sol Abraham no se pronunció públicamente sobre las versiones difundidas en el programa de América TV.