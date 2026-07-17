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¿Se adelanta la final de Gran Hermano? La drástica decisión que habría tomado Telefe con el reality

El canal habría decidido adelantar el cierre debido a cuestiones vinculadas con el rating, ya que los números de audiencia no serían los esperados por la emisora.

GRAN HERMANO. Aseguran que el reality conducido por Santiago del Moro terminaría antes de lo previsto.
GRAN HERMANO. Aseguran que el reality conducido por Santiago del Moro terminaría antes de lo previsto.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Telefe decidió adelantar el final de Gran Hermano en Argentina para el 6 de septiembre debido a que los niveles de rating del reality son menores a los esperados por el canal.
  • La revelación surgió en el programa Intrusos, donde explicaron que la emisora busca ajustar su pantalla tras comparar las cifras actuales con éxitos previos como MasterChef.
  • El final dará paso al debut de Popstar y abre dudas sobre una nueva edición del reality en 2025, debido al desgaste del formato y la decisión del conductor de tomar un descanso.
Resumen generado con IA

La granfinal de Gran Hermano ya tendría una fecha definida. Según revelaron en Intrusos, Telefe habría decidido adelantar el cierre del reality debido a cuestiones vinculadas con el rating, ya que los números de audiencia no serían los esperados por la emisora.

De acuerdo con la información difundida, la modificación no responde a un simple cambio de programación, sino a una estrategia del canal frente al desempeño del ciclo. "Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema", sostuvo Luis Pallares.

Qué hacía Bam Bam Morais de Gran Hermano junto a Antonela Roccuzzo durante la semifinal de Argentina

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"No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último *MasterChef* de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla", añadió. 

Cuándo sería la final de Gran Hermano: Generación Dorada

En ese contexto, la periodista Paula Varela aseguró que Telefe ya tomó una determinación respecto del futuro de esta edición del reality. "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre", reveló.

Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina

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De confirmarse esa información, el programa concluiría antes de lo que se había previsto originalmente, en una decisión directamente relacionada con el rendimiento del ciclo en materia de audiencia.

Telefe cambia la estrategia para su programación

Mientras se define el desenlace del reality, todavía permanecen 15 participantes dentro de la casa y aún resta una de las etapas más esperadas por los jugadores: el ingreso de los familiares.

En paralelo, *ntrusos también adelantó cómo continuará la programación de Telefe. Según indicaron, "a partir del 31 de agosto estrena Popstar" y "durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano".

Por último, el ciclo también puso en duda la continuidad del formato para el próximo año. "Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco", concluyeron.

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