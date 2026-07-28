Advierten una caída del 45% en las jubilaciones en 2026: el impacto del cierre de la moratoria previsional

El análisis advierte una tendencia que se repetirá en el futuro. La mayor parte de los pasivos tenderá a ser personas sin aportes que se retirarán con la PUAM, cuyo monto equivale a 80% de la prestación mínima. Incluso en el reducido segmento de personas que se acogen al beneficio con aportes es cada vez mayor la proporción que lo hace con el Monotributo, con lo cual recibirán el haber mínimo. La persistencia de la masiva informalidad en el mercado laboral asegura que el futuro de la calidad de vida de los beneficiarios será peor que la actual.