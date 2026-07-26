El empleo llega tarde: 9 de cada 10 jóvenes ingresan en mora antes de conseguir su primer trabajo formal
Un informe del Banco Provincia de Buenos Aires advierte que la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 21 años acumula deudas antes de acceder a un empleo registrado. El fenómeno refleja el deterioro del mercado laboral y las dificultades para lograr estabilidad económica al inicio de la vida adulta.
Resumen para apurados
- Nueve de cada diez jóvenes de 18 a 21 años en Argentina caen en mora financiera antes de obtener su primer trabajo formal, según un informe del Banco Provincia.
- La demora en el acceso al empleo registrado invirtió el orden económico tradicional, obligando a usar el crédito para cubrir gastos cotidianos e informales.
- El endeudamiento temprano crea barreras laborales y financieras, reabriendo el debate sobre la necesidad de políticas públicas de inserción laboral juvenil.
El acceso al empleo formal entre los jóvenes argentinos continúa demorándose y deja una consecuencia cada vez más visible: el endeudamiento temprano. Según un informe del Banco Provincia de Buenos Aires, nueve de cada diez personas de entre 18 y 21 años ingresan en situación de mora antes de conseguir su primer trabajo registrado, un indicador que expone el impacto de la precarización laboral sobre una generación que comienza su vida económica con más deudas que oportunidades.
El estudio señala que el orden tradicional de inserción económica se invirtió. En lugar de acceder primero a un empleo estable para luego incorporarse al sistema financiero, miles de jóvenes llegan antes a los registros de morosos que al mercado laboral formal. La combinación entre ingresos insuficientes, trabajos informales y acceso al crédito genera un escenario en el que el financiamiento deja de utilizarse para proyectos personales o consumo y pasa a cubrir gastos esenciales.
Empleo informal y endeudamiento juvenil
Desde una perspectiva laboral, el informe refleja las dificultades que enfrentan los jóvenes para ingresar al empleo registrado. La falta de oportunidades obliga a muchos a sostenerse mediante trabajos precarios, ingresos ocasionales o créditos para afrontar gastos cotidianos, una situación que incrementa el riesgo de incumplimiento financiero.
Además, ingresar en mora durante los primeros años de la vida adulta puede convertirse en una barrera adicional para acceder tanto a nuevos créditos como a mejores oportunidades laborales. Sin ingresos previsibles ni estabilidad laboral, regularizar las deudas resulta cada vez más complejo, alimentando un círculo de vulnerabilidad económica.
Un desafío para las políticas de empleo
El escenario vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de impulsar políticas públicas que favorezcan la inserción laboral de los jóvenes, promuevan el empleo registrado y fortalezcan los salarios de ingreso.
Para especialistas y representantes del ámbito laboral, el dato del Banco Provincia evidencia que el principal problema no es únicamente financiero. La verdadera deuda pendiente es garantizar que una nueva generación pueda acceder a un trabajo formal que le permita construir un proyecto de vida con estabilidad, derechos laborales y posibilidades de crecimiento económico.