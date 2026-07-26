El empleo llega tarde: 9 de cada 10 jóvenes ingresan en mora antes de conseguir su primer trabajo formal

El acceso al empleo formal entre los jóvenes argentinos continúa demorándose y deja una consecuencia cada vez más visible: el endeudamiento temprano. Según un informe del Banco Provincia de Buenos Aires, nueve de cada diez personas de entre 18 y 21 años ingresan en situación de mora antes de conseguir su primer trabajo registrado, un indicador que expone el impacto de la precarización laboral sobre una generación que comienza su vida económica con más deudas que oportunidades.