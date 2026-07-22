Caen las jubilaciones por el deterioro del mercado laboral

Según Idesa, estos datos muestran que en 2026 las altas de jubilaciones caerán un 45% con respecto de 2024. Esto es consecuencia de que las jubilaciones de personas con aportes se mantienen más o menos constantes, en el entorno de las 110.000 altas por año, pero las personas que se jubilan sin aportes suficientes se reducen significativamente. “La explicación es que con las moratorias cerradas la manera de acceder a un beneficio previsional cuando no se llega a los mínimos de aportes es a través de la PUAM que tiene como requisito principal 65 años de edad independientemente del sexo”, indica la entidad que dirige el economista Jorge Colina.