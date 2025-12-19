Subasta histórica: a cuánto ofrecen el cuadro de George Washington que inspiró el billete de un dólar

En varias cartas privadas, el primer presidente de los Estados Unidos dejó en claro que detestaba posar para los cuadros, pero su aversión se expuso más en el retrato de Gilbert Stuart, quien además de lidiar con el humor de su modelo, pintó una de las obras más trascendentales de la historia visual estadounidense. Esta pieza se convirtió en un símbolo económico y cultural: el retrato de George Washington que ahora se ofrecerá al mejor postor.
El óleo sobre lienzo del “Padre de la Patria” estadounidense, elaborado en 1804 y el cual inspiró el emblemático billete de un dólar, será subastado en Nueva York el 23 de enero de 2026. El cuadro, encargado originalmente por su compañero y “Padre Fundador”, James Madison, se venderá en el marco del evento “We the People: America at 250”.
Una obra de muchos custodios
El retrato, titulado George Washington (tipo Ateneo), es una de las réplicas más reconocidas del célebre modelo de Stuart, cuya versión original fue encargada por Martha Washington en 1796 y sirvió de base para el grabado que aparece en el billete de un dólar desde 1963.
La obra ya estuvo a punto de subastarse hace casi 200 años, tras la muerte de Madison en 1836. Sin embargo, quedó bajo la custodia de su esposa, Dolley Madison, y luego fue vendido al empresario del siglo XIX William Aspinwall. Pasó de generación en generación en su familia, fue vendido nuevamente a varios compradores y terminó en posesión de la Universidad Clarkson en Potsdam, Nueva York, en 1951.
Las cifras que podrían surgir en la subasta
Ahora, la universidad vende el retrato en una subasta llevada a cabo por la casa especializada Christie’s. La empresa espera obtener entre 500.000 y un millón de dólares por la pieza que perteneció a Madison.
Las ofertas que superen el límite superior podrían romper el récord de 1,06 millones de dólares para un retrato del tipo Ateneo, establecido en 2015. Cabe destacar que en 2024 otro retrato de Stuart, perteneciente a la serie “Vaughn”, se vendió por USD 2,8 millones. Michelle Larson, presidenta de la Universidad Clarkson, expresó a Christie’s su esperanza de que la pintura “pueda encontrar un buen hogar permanente en algún lugar”. Los ingresos de la venta se destinarán a fortalecer la labor educativa de la institución, en línea con el espíritu de promoción de la ciencia y las artes que defendía Madison.