Subasta histórica: a cuánto ofrecen el cuadro de George Washington que inspiró el billete de un dólar

Las ofertas que superen el límite superior podrían romper el récord de 1,06 millones de dólares para un retrato del tipo Ateneo, establecido en 2015. Cabe destacar que en 2024 otro retrato de Stuart, perteneciente a la serie “Vaughn”, se vendió por USD 2,8 millones. Michelle Larson, presidenta de la Universidad Clarkson, expresó a Christie’s su esperanza de que la pintura “pueda encontrar un buen hogar permanente en algún lugar”. Los ingresos de la venta se destinarán a fortalecer la labor educativa de la institución, en línea con el espíritu de promoción de la ciencia y las artes que defendía Madison.