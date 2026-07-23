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Feriado de agosto: ¿cuántas semanas faltan para el próximo fin de semana largo?

El próximo descanso extendido llegará en agosto con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, que este año coincide con un lunes.

Feriado de agosto: ¿cuántas semanas faltan para el próximo fin de semana largo?
Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina tendrá un nuevo fin de semana largo del 15 al 17 de agosto por la conmemoración nacional del Paso a la Inmortalidad del General San Martín el lunes 17.
  • Tras más de un mes sin feriados desde julio, la conmemoración cae un día lunes, por lo cual el Gobierno no debió trasladarla para conformar el fin de semana extendido.
  • Este descanso anticipa los próximos fines de semana largos previstos en el calendario nacional para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Resumen generado con IA

El feriado de julio a principios de mes dejó un largo trecho hasta la próxima fecha especial marcada en el calendario nacional. Más de un mes quedó en medio de los feriados de julio y agosto. La buena noticia es que ya pasaron dos de las cinco semanas que distanciaban a ambas fechas, por lo que solo resta esperar tres más hasta el feriado de agosto, que coincidirá con un fin de semana largo.

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Agosto tiene una fecha patria más del año que también es conmemorada por Chile y Perú, pero en menor medida y sin ser feriado. Se trata del Paso a la Inmortalidad del general San Martín, quien falleció en 1850 en Francia.

El único feriado de agosto será la conmemoración de San Martín, el 17. Fue declarado feriado trasladable, pero, al coincidir este año con un día lunes, no fue movido por el Gobierno a otra fecha. Por el contrario, se amalgama al fin de semana del sábado 15 y domingo 16. Así, Argentina volverá a tener un fin de semana largo de tres días para disfrutar.

Calendario de feriados de 2026

El calendario nacional no tiene marcada ninguna fecha para septiembre, aunque Tucumán es la excepción. En el calendario provincial, el jueves 24 fue declarado feriado por la Batalla de Tucumán. A nivel mundial, se destacan en el calendario el sábado 12 y domingo 13 por la llegada del Año Nuevo judío, y el 21, Día del Perdón, de la misma comunidad religiosa.

En octubre llegará un nuevo fin de semana de tres días que estará conformado por el sábado 10, domingo 11 y lunes 12. En este último día se celebra el Día de la Diversidad Cultural, declarado feriado trasladable cuya fecha no será modificada por coincidir con un lunes.

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

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Noviembre también tendrá un único fin de semana largo con un solo feriado y será entre la tercera y cuarta semana del mes. Iniciará el sábado 21 y terminará el lunes 23, como celebración del Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha original es el 20, que cae viernes este año, fue trasladado al día hábil posterior.

Por último, diciembre tendrá algunos días especiales. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos para unir el fin de semana al martes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción. El día 25 también será feriado por Navidad y caerá un viernes, por lo que habrá un último fin de semana de tres días.

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