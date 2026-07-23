Feriado de agosto: ¿cuántas semanas faltan para el próximo fin de semana largo?

El feriado de julio a principios de mes dejó un largo trecho hasta la próxima fecha especial marcada en el calendario nacional. Más de un mes quedó en medio de los feriados de julio y agosto. La buena noticia es que ya pasaron dos de las cinco semanas que distanciaban a ambas fechas, por lo que solo resta esperar tres más hasta el feriado de agosto, que coincidirá con un fin de semana largo.