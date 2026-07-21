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Catástrofe por un temporal en regiones del norte de Chile

Al menos cinco muertos.

Catástrofe por un temporal en regiones del norte de Chile
Hace 3 Hs

Un temporal que recorre Chile dejó al menos cinco muertos y casi 100.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance que publicó ayer el gobierno que encabeza José Antonio Kast, que decretó estado de catástrofe y movilizó al Ejército para labores de rescate.

El fenómeno, que empezó en el sur el 15 de julio, ahora castiga especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

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Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueadas por el agua y el fango y algunos pueblos quedaron aislados.

En áreas rurales de Coquimbo, el ejército empleó tractores para rescatar a personas atrapadas en inundaciones, según imágenes de medios locales.

Hay barrios “llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia”, dijo Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

La autoridad asegura que el último año que vivieron lluvias intensas fue en 1997, pero que “nunca” lo habían vivido “de esta forma”. “Esta vez superó con creces lo que pasó en ese entonces”, señaló.

El presidente Kast decretó ayer el estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y desplegar recursos de ayuda más rápidamente para acceder a las zonas afectadas.

La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas, más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores y unos 2.200 damnificados.

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En Coquimbo las inundaciones, el barro y los cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

“Lo que llueve generalmente en un mes llovió (el domingo) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias. “Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, aseguró.

Unas 150.000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país, informó el ministerio de Energía en su cuenta en X.

Daños

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.

Temas ChileJosé Antonio Kast
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