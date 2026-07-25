Alerta amarilla y naranja: lluvias, nevadas y fuertes vientos no darán tregua el fin de semana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias, nieve y vientos para este fin de semana en cinco provincias cordilleranas de Argentina.
- Afecta a San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut con acumulados de nieve de hasta 150 cm, lluvias y ráfagas de viento de hasta 90 km/h en zonas precordilleranas.
- Las condiciones adversas se mantendrán hasta el domingo por la noche, complicando la transitabilidad y requiriendo máxima precaución de los pobladores ante eventuales riesgos.
Grandes regiones de Argentina continúan padeciendo el invierno con alertas naranjas y amarillas. El Servicio Meteorológico Nacional anunció cuáles son las zonas que tendrán fenómenos meteorológicos de mayor potencia para advertir a los pobladores de cada región. Las lluvias intensas, el viento fuerte y las grandes nevadas marcarán el fin de semana en, al menos, cinco provincias.
Todas las regiones afectadas este fin de semana se corresponden con provincias que tienen zonas cordilleranas. En el resto del país, el Sistema de Alerta Temprana indica normalidad, sin fenómenos que puedan ocasionar daño a las personas. En cambio, en el extremo oeste del país, el centro concentra advertencias de segundo y tercer grado, es decir, de los niveles amarillo y naranja.
Alerta amarilla y naranja en San Juan
La provincia más al norte afectada por los fenómenos meteorológicos intensos es San Juan. Este sábado, la región sudoeste inicia la cadena de alertas en los Andes que se extiende hacia el sur. La zona más alta de la montaña está en alerta naranja por nevadas que rige para esta mañana. Conforme desciende el nivel del terreno, la alerta se convierte en amarilla. Se esperan acumulaciones de nieve entre 5 y 150 centímetros para este sábado.
Alerta amarilla y naranja en Mendoza
La alerta de mayor predominancia en Mendoza es la naranja. De norte a sur de la provincia rige la advertencia por nevadas en nivel naranja que persistirá hasta la tarde de este sábado. En el norte, una pequeña zona se extiende hacia terreno más bajo en alerta amarilla que se mantendrá hasta el domingo por la noche. Durante las primeras horas del día se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros que pueden ser superados de forma puntual.
Alerta amarilla en Neuquén
La provincia con mayor territorio bajo alerta meteorológica este sábado es Neuquén, donde la coloración amarilla se extiende en el mapa desde el límite con Chile hasta el centro del territorio. En las diferentes zonas se alternan las alertas por vientos, lluvias y nevadas. El viento puede llegar con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Las lluvias tendrán valores de precipitación acumulada de hasta 20 milímetros y las nevadas alcanzarán valores de acumulación entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas.
Alerta amarilla en Río Negro y Chubut
Las dos provincias más australes que están marcadas por la alerta amarilla son Río Negro y Chubut. En ambos casos, la advertencia del SMN comprende el oeste de cada provincia en la zona de la cordillera. Pero, mientras que en Chubut solo rige la alerta por nevadas, en Río Negro también habrá lluvias potentes que estarán presentes durante el sábado y gran parte del domingo. En ambos casos, la nieve alcanzará alturas de hasta 40 centímetros por la acumulación.