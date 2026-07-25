Alerta amarilla y naranja: lluvias, nevadas y fuertes vientos no darán tregua el fin de semana

Alerta amarilla en Neuquén

La provincia con mayor territorio bajo alerta meteorológica este sábado es Neuquén, donde la coloración amarilla se extiende en el mapa desde el límite con Chile hasta el centro del territorio. En las diferentes zonas se alternan las alertas por vientos, lluvias y nevadas. El viento puede llegar con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Las lluvias tendrán valores de precipitación acumulada de hasta 20 milímetros y las nevadas alcanzarán valores de acumulación entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas.