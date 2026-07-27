En Brasil le respondieron a Milei: el ministro de Hacienda lo llamó "payaso" y defendió la economía del país

Resumen para apurados
- El ministro brasileño Dario Durigan llamó "payaso" a Javier Milei este lunes tras sus duras críticas a Lula da Silva en San Pablo, defendiendo los datos económicos de Brasil.
- El cruce ocurre luego de que Milei participara en un acto opositor sin avisar al gobierno de Lula, tildándolo de "ladrón". Argentina descartó ofrecer disculpas diplomáticas.
- El conflicto agrava las relaciones bilaterales: Brasil llamó a consulta a su embajador y exigió explicaciones, anticipando mayor tensión geopolítica en la región.
La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil volvió a escalar este lunes luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificara de "payaso" a Javier Milei y defendiera la situación económica de su país. El funcionario brasileño salió al cruce de las críticas del mandatario libertario hacia Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo.
Durigan cuestionó las declaraciones de Milei y aprovechó para comparar los indicadores económicos de ambos países. "El 'payaso' que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", afirmó en una entrevista con Rádio Jornal, según reprodujo el diario O Globo.
El funcionario también reconoció que Brasil enfrenta dificultades económicas, aunque sostuvo que el panorama difiere del argentino. "No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta", señaló.
ELEIÃÃES 2026 | FlÃ¡vio Bolsonaro (PL-RJ) danÃ§a com o presidente da Argentina, Javier Milei, durante ConvenÃ§Ã£o do PL— Folha de S.Paulo (@folha) July 25, 2026
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El sábado, Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.
Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario libertario pidió apoyar al dirigente opositor para frenar el avance de Lula y del "socialismo latinoamericano". En ese contexto, evitó mencionar al presidente brasileño por su nombre y lo calificó como "ladrón", "presidiario" y "el zurdo", además de referirse a "los zurdos de mierda" al cuestionar a los gobiernos de izquierda de la región.
"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", afirmó Milei, quien además advirtió que Brasil podría atravesar un escenario similar si no cambia el rumbo político en las próximas elecciones.
Nación descarta disculpas
Las declaraciones de Milei provocaron una rápida reacción del gobierno de Lula. El embajador brasileño en la Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia para mantener consultas y aún no tiene fecha definida para regresar al país.
En paralelo, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, deberá brindar explicaciones ante el Palacio de Itamaraty por los dichos del mandatario.
Pese al malestar expresado por el gobierno brasileño, en la Casa Rosada descartaron cualquier posibilidad de un pedido formal de disculpas. "Pedido de disculpas no va a haber", aseguró una alta fuente oficial, mientras que otro funcionario sostuvo que "a lo mejor no decir nada más es una manera de desescalar".
Sin embargo, Milei volvió a apuntar contra Lula el domingo, cuando en una entrevista radial acusó a Brasil de haber financiado parte de la "campaña antiargentina" que, según afirmó, se desarrolló durante el Mundial de Estados Unidos, consignó el diario "Ámbito".
Desde Brasil, además, el diario O Globo destacó que el mandatario argentino incumplió el protocolo diplomático al viajar directamente a San Pablo sin notificar previamente al gobierno federal. Allí fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, quien le otorgó la Orden de Ipiranga, la máxima distinción del estado paulista, con los honores reservados habitualmente para un jefe de Estado.