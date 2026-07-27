En Brasil le respondieron a Milei: el ministro de Hacienda lo llamó "payaso" y defendió la economía del país

Durigan cuestionó las declaraciones de Milei y aprovechó para comparar los indicadores económicos de ambos países. "El 'payaso' que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", afirmó en una entrevista con Rádio Jornal, según reprodujo el diario O Globo.