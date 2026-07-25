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Trump dice que la Unión Europea pagará un “precio muy alto” por la multa a Google

La Unión Europea impuso dos multas 1.015 millones de dólares.

Se cuestiona la posición dominante de Google.
Se cuestiona la posición dominante de Google.
Hace 3 Hs

El presidente Donald Trump amenazó con golpear a la Unión Europea con aranceles y una investigación comercial debido a la última sanción antimonopolio de Bruselas contra Google

En su plataforma Truth Social, Trump dijo que el bloque “pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y poco ética, sobre la que he advertido constantemente”, y afirmó que Estados Unidos impondrá un “ARANCEL considerable (...) lo antes posible”. 

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Dijo además que “iniciaría de inmediato una investigación bajo la Sección 301” sobre lo que calificó como “ROBAR” a las empresas estadounidenses por parte de la UE. La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite a Washington investigar prácticas extranjeras que considere discriminatorias y responder con aranceles. 

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos. Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

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La amenaza de Trump llegó un día después de que la Casa Blanca anunciara nuevos aranceles generales del 10% al 12,5% a 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea.


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