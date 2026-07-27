Pantera Negra III: quién es el actor que asumirá el papel del héroe en la nueva película de Marvel

El encuentro decisivo ocurrió bajo estrictas medidas de confidencialidad para proteger la sorpresa del anuncio. El director “tuvo una reunión secreta con él, en la oscuridad, en un hotel en algún lugar, y me llamó después y dijo: ‘Es él, es él. Lo sentí. Lo sentí en mi alma. Es un buen hombre y es el próximo Black Panther’”, compartió Feige. La reacción del productor ante este descubrimiento resultó inmediata y visceral por la conexión espiritual con el papel. “Me estremecí, se me aguaron los ojos y dije: ‘Hagámoslo’”, concluyó la autoridad de Marvel Studios sobre la contratación.