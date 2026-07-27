Pantera Negra III: quién es el actor que asumirá el papel del héroe en la nueva película de Marvel

Resumen para apurados
- Marvel anunció en la Comic-Con 2026 que David Jonsson encarnará a T'Challa II en Pantera Negra III para dar continuidad al legado del héroe de Wakanda.
- Jonsson interpretará a la versión adulta del hijo de T’Challa. El director Ryan Coogler lo eligió en secreto tras una reunión mística antes de iniciar la búsqueda formal.
- La película, programada para fines de 2028, inicia un nuevo rumbo para la franquicia de Marvel y consolidará la evolución generacional del personaje en el cine.
Marvel Studios anunció la llegada de la tercera entrega de la franquicia con una revelación impactante en la San Diego Comic-Con 2026. El director Ryan Coogler confirmó que el actor británico David Jonsson asumirá el manto del protector de Wakanda. Esta decisión marca un nuevo rumbo para la saga tras la dolorosa partida de Chadwick Boseman en el año 2020.
La tramase centrará en la versión adulta de T’Challa II, el hijo que el protagonista original tuvo con Nakia. Este personaje apareció brevemente durante el cierre de la segunda película bajo el nombre de Toussaint. El estreno mundial de este largometraje, todavía sin título oficial, está previsto para finales del año 2028.
Pantera Negra III: el nuevo heredero
Durante la presentación oficial, el cineasta recordó la importancia del legado familiar dentro de la narrativa cinematográfica. “La última vez que hicimos una película, presentamos a un personaje que es el hijo del personaje que el gran Chadwick Boseman interpretó, nuestro T’Challa, en ese filme”, explicó Ryan Coogler. El director también destacó que “en esta próxima película, crece y llega a la madurez”, sentando las bases para el futuro de la franquicia.
El joven protagonista tomó la palabra para agradecer esta oportunidad única en su carrera profesional. “Quiero decir muchas gracias. Gracias, Ryan, gracias, Kevin, gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme”, manifestó Jonsson con emoción. Su discurso cerró con una promesa de discreción sobre los detalles del guion: “Realmente no quiero decir demasiado porque quiero dejar que la pantalla hable. Pero créanme, el honor es completamente mío”.
Un proceso de selección místico y secreto
Kevin Feige detalló el modo sorprendente en que el equipo encontró al nuevo líder de la producción. “Aún no habíamos comenzado una búsqueda. Ryan estaba trabajando en Sinners y cuando Ryan trabaja en un proyecto, está completamente volcado en él. La presunción era que nos sentaríamos con él después de que Sinners se estrenara, tras la campaña de los premios de la Academia", relató el directivo.
Aproximadamente un mes y medio antes de iniciar ese plan, el realizador llamó para avisar sobre el hallazgo: “Me llamó y dijo: ‘Lo encontré’. Yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’ Y él respondió: ‘Lo encontré. Es este tipo, David Jonsson’”.
El encuentro decisivo ocurrió bajo estrictas medidas de confidencialidad para proteger la sorpresa del anuncio. El director “tuvo una reunión secreta con él, en la oscuridad, en un hotel en algún lugar, y me llamó después y dijo: ‘Es él, es él. Lo sentí. Lo sentí en mi alma. Es un buen hombre y es el próximo Black Panther’”, compartió Feige. La reacción del productor ante este descubrimiento resultó inmediata y visceral por la conexión espiritual con el papel. “Me estremecí, se me aguaron los ojos y dije: ‘Hagámoslo’”, concluyó la autoridad de Marvel Studios sobre la contratación.