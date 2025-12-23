Con el regreso de Chris Evans como el Capitán América, Marvel mostró el primer tráiler de "Avengers: Doomsday"

El personaje fue visto por última vez en Avengers: Endgame (2019), cuando decide regresar al pasado para devolver las Piedras del Infinito y, en el camino, quedarse a vivir junto a Peggy Carter, dejando el escudo en manos de Sam Wilson (Anthony Mackie), el actual Capitán América. A juzgar por este nuevo adelanto, el bebé que Steve sostiene sería el hijo fruto de esa vida que eligió lejos de la batalla. Sin embargo, todo indica que esa paz no durará demasiado y que Rogers deberá volver a ponerse el traje para enfrentar una amenaza aún mayor.