Con el regreso de Chris Evans como el Capitán América, Marvel mostró el primer tráiler de "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios volvió a sacudir a los fanáticos del Universo Cinematográfico al presentar el primer tráiler de Avengers: Doomsday, una de sus apuestas más ambiciosas para el próximo año. El breve pero impactante avance no solo marca el inicio de la campaña promocional de la nueva película de los Vengadores, sino que confirma un regreso muy esperado: el Capitán América vuelve al MCU.
Tal como se había filtrado en los últimos días, el estudio planea lanzar varios adelantos para construir expectativa en torno al film. El primero de ellos muestra a Chris Evans nuevamente como Capitán América, aunque en una escena muy distinta a las que acostumbró a los fans. Lejos del combate y del escudo, Steve aparece sosteniendo un bebé en brazos, en un clima íntimo y sereno. Sin diálogos, el tráiler culmina con una frase contundente: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.
El personaje fue visto por última vez en Avengers: Endgame (2019), cuando decide regresar al pasado para devolver las Piedras del Infinito y, en el camino, quedarse a vivir junto a Peggy Carter, dejando el escudo en manos de Sam Wilson (Anthony Mackie), el actual Capitán América. A juzgar por este nuevo adelanto, el bebé que Steve sostiene sería el hijo fruto de esa vida que eligió lejos de la batalla. Sin embargo, todo indica que esa paz no durará demasiado y que Rogers deberá volver a ponerse el traje para enfrentar una amenaza aún mayor.
La polémica por el regreso de los Avengers originales
Aunque el entusiasmo por el retorno de Steve Rogers es innegable, el anuncio también despertó críticas entre los fanáticos. Según los rumores, el Capitán América original tendrá un rol central en Doomsday, posicionándose como uno de los protagonistas principales.
La principal queja apunta a que Marvel estaría apoyándose excesivamente en sus figuras históricas, relegando a los nuevos personajes que se incorporaron en las últimas fases del MCU. Esta sensación se refuerza con la confirmación de que Robert Downey Jr. también regresará, aunque esta vez en la piel del villano Victor von Doom, uno de los antagonistas más emblemáticos del universo Marvel.