Los mejores estrenos de mayo para disfrutar el último fin de semana del mes

Las apuestas fuertes de Netflix y Disney+

En el gigante del streaming, las miradas se las lleva “Jubilación rebelde” (The Boroughs), la producción de los hermanos Duffer que traslada el misterio sobrenatural a un grupo de adultos mayores. Para los que buscan risas, la segunda temporada de la comedia “The Four Seasons” traslada sus enredos a Italia con Tina Fey a la cabeza; mientras que los fanáticos del drama y la intriga psicológica tienen disponible “Lord of the Flies”, la cruda adaptación de la BBC. Por el lado de Disney+, la acción se vuelve más oscura con el regreso de Jon Bernthal en el esperado especial “The Punisher: One Last Kill”, una antesala clave para el universo cinematográfico de Marvel.