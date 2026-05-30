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Los mejores estrenos de mayo para disfrutar el último fin de semana del mes

Series y películas con tramas diversas y actores de renombre se acumularon entre los catálogos de Netflix, Disney+, Paramount+, HBO Max, Amazon Prime y Apple TV.

De izquierda a derecha: Spider-Noir, Maximum Pleasure Guaranteed y The Punisher: One Last Kill. Prime Video/Apple TV+/Disney+
De izquierda a derecha: "Spider-Noir", "Maximum Pleasure Guaranteed" y "The Punisher: One Last Kill". Prime Video/Apple TV+/Disney+ Crédito: CNN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las principales plataformas de streaming lanzan un variado catálogo de series y películas en mayo para ofrecer entretenimiento a los usuarios el último fin de semana del mes.
  • La oferta incluye desde suspenso hasta superhéroes, con destacados como Nicolas Cage en 'Spider-Noir' y nuevas producciones de los creadores de 'Stranger Things' y Marvel.
  • Esta acumulación de estrenos consolida la competencia entre gigantes del streaming, que buscan fidelizar audiencias mediante grandes producciones y reconocidos elencos.
Resumen generado con IA

Un copioso número de películas y series se acumuló entre catálogos de plataformas en el último mes. Los títulos abarrotados entre la sección de estrenos ofrecen horas de entretenimiento basado en una nutrida variedad de géneros que va desde historias de suspenso, superhéroes hasta comedias para todo el público, todo ello entre la multiplicidad de servicios de streaming ahora existente.

Los estrenos de mayo están dispuestos para maratonear. En la vidriera de Disney+, Netflix, Amazon Prime, Max y Apple TV+ pueden encontrarse los últimos lanzamientos que pueden convertirse en la obsesión de algún próximo espectador. En esta tanda se sumó al catálogo el ganador del Oscar, Nicolas Cage, quien protagonizó por primera vez una serie televisiva como superhéroe así como realizaciones de productores renombrados como los creadores de “Stranger Things”.

La cartelera está repleta de nuevas posibilidades de entretenimiento atractivas, donde será cuestión de elegir la que más se ajuste a las preferencias.

Las apuestas fuertes de Netflix y Disney+

En el gigante del streaming, las miradas se las lleva “Jubilación rebelde” (The Boroughs), la producción de los hermanos Duffer que traslada el misterio sobrenatural a un grupo de adultos mayores. Para los que buscan risas, la segunda temporada de la comedia “The Four Seasons” traslada sus enredos a Italia con Tina Fey a la cabeza; mientras que los fanáticos del drama y la intriga psicológica tienen disponible “Lord of the Flies”, la cruda adaptación de la BBC. Por el lado de Disney+, la acción se vuelve más oscura con el regreso de Jon Bernthal en el esperado especial “The Punisher: One Last Kill”, una antesala clave para el universo cinematográfico de Marvel.

Acción y espionaje en Amazon Prime Video

La gran novedad de la plataforma es “Spider-Noir”, donde Nicolas Cage encarna a Ben Reilly, un detective de los años 30 en una atrapante versión de estética noir que se puede disfrutar tanto a color como en blanco y negro. La adrenalina se complementa con el regreso de John Krasinski en la película “Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost World”, y la segunda temporada de la serie de espías “Citadel”, comandada por los hermanos Russo.

Cine y suspenso en Max y Apple TV+

Max equilibra su grilla con propuestas de autor y thrillers psicológicos. Destacan el falso documental “The Moment”, protagonizado por la cantante Charli XCX, y la nueva versión cinematográfica del clásico “Cumbres borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi. Por su parte, Apple TV+ pisa fuerte con “Maximum Pleasure Guaranteed”, un drama criminal liderado por Tatiana Maslany, y “Star City”, un intrigante spin-off de ciencia ficción que explora la carrera espacial desde la óptica soviética.

Para cerrar el abanico de opciones, Paramount+ expande el fenómeno de Yellowstone con “Dutton Ranch”, la secuela centrada en los personajes de Beth y Rip en Texas. 

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