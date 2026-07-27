Agosto y septiembre en el Mercedes Sosa: una agenda cargada de música, humor y grandes nombres

Uno de los eventos destacados será la Trilogía Santiagueña, prevista para el sábado 22 de agosto, con la participación de Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal y Don Argañaraz. "Presten atención porque vamos a hacer una trilogía santiagueña", expresó el director al anunciar el encuentro que reunirá a referentes del folclore.