Agosto y septiembre en el Mercedes Sosa: una agenda cargada de música, humor y grandes nombres

Resumen para apurados
- El director del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán, Raúl Armisén, anunció una nutrida agenda cultural para agosto y septiembre con el fin de sostener la afluencia de público.
- La cartelera incluye folclore, humor y figuras como Palito Ortega y Emanero, tras un mes de julio exitoso con funciones agotadas pese a la compleja situación económica.
- El teatro busca consolidar su cartelera hasta fin de año integrando nuevos espectáculos nacionales e internacionales para afianzar el consumo cultural en la provincia.
El Teatro Mercedes Sosa se prepara para transitar dos meses de intensa actividad. Con una programación que reúne música popular, humor, espectáculos infantiles y propuestas vinculadas al fenómeno del streaming, el principal escenario de la provincia anunció una cartelera que promete mantener un importante movimiento de público durante agosto y septiembre.
Su director, Raúl Armisén, aseguró que agosto será uno de los meses con mayor cantidad de funciones y adelantó que septiembre mantendrá el mismo ritmo, con nuevos anuncios que aún permanecen en reserva.
La programación comenzará el sábado 1 de agosto, a las 21, con la presentación de Patria y Familia, uno de los ciclos surgidos de LUZU TV. "Comenzamos el mes con la gente de Patria y Familia, que es un número de LUZU", señaló.
La agenda continuará el viernes 7 con Emanero, en el marco de su "Tour 2026", mientras que el sábado 8 será el turno del cantante cordobés Jean Carlos, quien celebrará "30 años en una noche".
El sábado 15 llegará La Jenny, uno de los personajes humorísticos más convocantes del país, y el domingo 16 se presentará, en única función en Tucumán, la obra "Ni Media Palabra", protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.
La propuesta seguirá el 21 de agosto con el espectáculo musical de Uriel Lozano, en una programación que, según Armisén, busca volver a incorporar el teatro a la cartelera habitual.
Uno de los eventos destacados será la Trilogía Santiagueña, prevista para el sábado 22 de agosto, con la participación de Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal y Don Argañaraz. "Presten atención porque vamos a hacer una trilogía santiagueña", expresó el director al anunciar el encuentro que reunirá a referentes del folclore.
El cierre del mes estará a cargo de Palito Ortega, quien volverá a presentarse en Tucumán. "Ese es el mes de agosto, un mes cargado", resumió Armisén.
Septiembre promete mantener el ritmo
Aunque todavía resta confirmar algunos espectáculos, el director del Mercedes Sosa aseguró que septiembre tendrá una agenda igual de intensa.
"También tenemos una carga muy importante de espectáculos, mucha variedad, y todavía nos faltan cerrar hasta fin de año cosas importantes, pero realmente importantes", afirmó.
Entre las novedades que podrían sumarse en las próximas semanas mencionó el recital de Bebe, cuya venta de entradas todavía no fue habilitada porque restan definiciones de la producción.
Un público que sigue acompañando
Armisén también valoró la respuesta de los tucumanos, que continúan asistiendo a los espectáculos a pesar del complejo escenario económico. "Por suerte ha respondido muy bien, más allá de la crisis económica, de la cual somos todos conscientes", destacó.
Como ejemplo mencionó el éxito de las últimas funciones realizadas en el teatro. Karina "La Princesita" agotó las dos presentaciones que ofreció en julio, mientras que Luli Pampín también llenó su función. Además, recordó las dos funciones del espectáculo de k-pop protagonizado por un elenco peruano, que reunieron a más de 2.000 espectadores entre ambas presentaciones.
Dónde comprar las entradas
Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse a través de la página oficial del Teatro Mercedes Sosa, en la boletería de la sala y mediante los sistemas de financiación habilitados por la entidad crediticia que opera en el teatro. Según indicó Armisén, la expectativa es sostener el buen nivel de convocatoria y seguir sumando propuestas durante lo que resta del año.